Murió Chuck Russell, el director que convirtió a La Máscara en un clásico y lanzó la carrera de Jim Carrey

Murió Chuck Russell, el director que convirtió a La Máscara en un clásico.

El cine perdió a uno de los realizadores que mejor supo combinar humor, acción, terror y efectos especiales durante las décadas de 1980 y 1990. Chuck Russell, director de películas como La Máscara, Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño, La Mancha Voraz, Eraser y El Rey Escorpión, murió a los 74 años.

La noticia se dio a conocer este lunes 27 de julio y según reportes su fallecimiento se produjo el 22 de julio en su casa de San Diego, Estados Unidos. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Russell construyó una filmografía diversa que abarcó desde el cine de terror hasta las grandes producciones de Hollywood. Aunque nunca fue un director mediático, varias de sus películas se transformaron en clásicos del entretenimiento y marcaron a toda una generación de espectadores.

Nacido el 6 de mayo de 1952 en Park Ridge, Illinois, comenzó su carrera escribiendo guiones y trabajando en producciones independientes. Su primer gran reconocimiento llegó con Dreamscape (1984), pero fue tres años más tarde cuando se consolidó como director al ponerse al frente de Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño. La película revitalizó la popular saga de Freddy Krueger y todavía hoy es considerada una de las entregas más destacadas de la franquicia.

En 1988 volvió a destacarse con La Mancha Voraz (The Blob), una nueva versión del clásico de ciencia ficción de 1958. La combinación de efectos especiales prácticos y escenas de terror explícitas convirtió a la película, con el paso de los años, en una obra de culto para los fanáticos del género.

Su mayor éxito comercial llegaría en 1994 con La Máscara. Basada en el cómic publicado por Dark Horse, la película representó un punto de inflexión para la carrera de Jim Carrey, quien alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Stanley Ipkiss. El largometraje también significó el debut cinematográfico de Cameron Diaz y fue pionero en el uso de efectos digitales para dar vida al extravagante personaje de rostro verde. El éxito fue rotundo: recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las comedias más recordadas de los años noventa.

Dos años después dirigió Eraser, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, consolidándose como un realizador confiable para las grandes producciones de acción. En 2002 volvió a ocupar un lugar destacado en Hollywood con El Rey Escorpión, película que convirtió a Dwayne "The Rock" Johnson en protagonista de un largometraje por primera vez y abrió el camino para su posterior carrera como una de las mayores estrellas del cine de acción.

Durante las últimas dos décadas continuó desarrollando proyectos en Estados Unidos y en la India, donde dirigió la película Junglee en 2019. Su trabajo más reciente fue Witchboard, estrenada en 2024, una nueva adaptación del clásico de terror sobrenatural.

Qué digo Jim Carrey por la muerte de Chuck Russell

Tras conocerse la noticia de su muerte, Jim Carrey recordó con afecto la experiencia de trabajar junto a Russell en La Máscara y destacó el clima creativo que el director lograba generar durante los rodajes. “Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en su plató. Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su alegría", sostuvo en una declaración recogida por Page Six.

“Cada uno de nosotros ha sido bendecido durante muchos años por ese momento tan vibrante e imperecedero”, agregó Jim Carrey. El actor cerró su declaración considerando que la película es “una de las joyas de mi vida creativa”.