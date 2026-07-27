Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno: "Mintió a sabiendas y con mala intención".

Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno este lunes a través de una carta documento, luego que el funcionario acusara a la institución de "sacar" a Lionel Messi y a Lionel Scaloni, identificados con el clásico rival Newell's Old Boys, de una publicación de agradecimiento a la Selección Argentina tras el Mundial 2026. Así lo comunicó el club a través de sus redes sociales: "El Club Atlético Rosario Central informa que ha remitido una carta documento al Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, en virtud de las publicaciones realizadas por el funcionario en sus redes sociales, referidas a nuestra institución".

El 'Canalla' decidió actuar por la vía legal días después de que Quirno citara el mensaje dirigido a los futbolistas de la 'Albiceleste' con las siguientes palabras: "Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame". La foto en cuestión, publicada el mismo día de la derrota ante España en la final, correspondía a la formación de arranque frente a Jordania por la tercera fecha de fase de grupos; en aquella ocasión, el astro argentino no fue titular, pero sí lo fue Giovanni Lo Celso, futbolista que realizó divisiones inferiores en el cuadro de Arroyito.

La carta documento que Rosario Central le envió al canciller Pablo Quirno: "Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas"

En la carta documento enviada a Quirno, Rosario Central resaltó los motivos por los que seleccionó esa foto de los jugadores de la selección: "Sus afirmaciones son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas. Son falsas porque la razón por la cual el Club eligió la foto en cuestión era, precisamente, para homenajear a Giovanni Lo Celso y destacar a un jugador de nuestro club, lo cual resulta natural, y su participación en esta gloriosa selección argentina. De hecho, varios clubes argentinos hicieron lo mismo y destacaron en sus redes a los jugadores surgidos de sus inferiores".

"Además, como debería haber sido obvio para Ud., de la foto no se “sacó” a nadie: cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores. Dado que frecuentemente Ud. ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido. En otras palabras, mintió a sabiendas y con mala intención", continúa el texto.

El mensaje de Quirno que provocó la carta documento de Rosario Central: "Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".

La dirigencia del conjunto de Arroyito también hizo referencia a un segundo posteo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, luego de que un usuario le señale el detalle de que Lo Celso estaba presente en la foto. "No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable", había escrito el canciller.

"Sus dichos son profundamente ofensivos para una institución de la trayectoria y prestigio de Rosario Central. Las adjetivaciones que eligió (“odioso”, “infame”) son insultos, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su referencia de “infame” al torneo ganado por Rosario Central el año pasado denota un evidente ánimo de dañar, desprestigiar y ofender", expresó Rosario Central en la carta documento.

"Por otra parte, su atribución de intenciones miserables, absolutamente falsas, como excluir al director técnico y al capitán de la Selección Nacional por su origen en otro club, busca, adrede, perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución, adjudicándole una intención perversa y mezquina con el propósito de generar una antipatía pública, que van a sufrir nuestros simpatizantes, jugadores y toda la institución como tal, así como además usted está buscando generar violencia con sus dichos agraviantes. Usted tiene y genera odio. Es inconcebible e inaceptable que ud. promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución", sentenció la institución, que amenazó con demandar judicialmente a Quirno por daños y perjuicios si no se retracta de sus expresiones.