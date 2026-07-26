Insólito: el error de la defensa de Estudiantes en el segundo gol de Santiago Montiel para Independiente

Video: el insólito error de la defensa de Estudiantes en el 2 a 0 de Independiente.

La defensa de Estudiantes de La Plata protagonizó un insólito error en el duelo frente a Independiente por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. A falta de diez minutos para el final del partido y con el resultado 1 a 0 en su contra, Ramiro Funes Mori jugó un tiro libre hacia atrás con Fernando Muslera, pero el pase fue impreciso y Santiago Montiel aprovechó para interceptarlo y definir con el arco vacío para decretar el triunfo del 'Rojo'.

Este triunfo mete al conjunto dirigido por Gustavo Quinteros en el último puesto de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, con 27 puntos en la tabla anual, mientras que el equipo que comanda Alexander Medina está tercero en la misma clasificación con 31 unidades, lo que le daría un cupo para la Libertadores 2027. En la próxima fecha, el 'Rojo' recibirá a Newell’s el jueves 30 de julio a las 21:15, mientras que el cuadro platense deberá visitar a Boca Juniors el miércoles 5 de agosto desde las 19.

El resumen de la victoria de Independiente sobre Estudiantes en La Plata

El primer acercamiento fue de la visita, a los nueve minutos, con una pelota suelta en el área que el volante Mateo Pérez Curci pudo controlar para rematar de volea, aunque un buen despeje defensivo evitó su disparo. Independiente tuvo su mejor acercamiento del primer tiempo a los 30 minutos, con un centro atrás recibido por el defensor Sebastián Valdez, cuyo remate de primera fue desviado por el arquero Fernando Muslera y despejado por Núñez sobre la línea.

El primer acercamiento del complemento fue del “Pincha”, en el cuarto minuto, luego de un centro al segundo palo para el cabezazo del delantero Tiago Palacios, que picó y se metía por el ángulo antes del manotazo salvador de Rey.

Independiente abrió el marcador a los 30 minutos del complemento, con un tiro libre al primer palo para Ávalos, que apareció libre de marca dentro del área y pudo estirarse para desviar la pelota al gol con la punta del pie.

El local tuvo un penal cinco minutos después, luego de una infracción del defensor Leonardo Godoy sobre el delantero Braian Aguirre, pero no fue aprovechado, ya que Rey adivinó las intenciones de Carrillo y detuvo su derechazo bajo y cruzado. El segundo gol de la noche llegó a los 37 minutos, cuando un tiro libre jugado hacia atrás por el defensor Ramiro Funes Mori no fue preciso para que pueda controlarlo Muslera, por lo que Santiago Montiel presionó, cortó el pase y empujó la pelota contra el arco libre.

Cómo llegó Independiente al cruce con Estudiantes

El conjunto de Gustavo Quinteros no juega ninguna competencia internacional, por lo que sus cañones están apuntados a pelear tanto el Torneo Clausura como en la Copa Argentina, donde antes de terminar el semestre anterior logró pasar a los octavos de final tras eliminar en el estadio de Newell´s a Unión de Santa Fe (en el horizonte se presenta Atlético Tucumán).

Para este semestre, llegó como refuerzo más destacado Maximiliano Meza, un viejo campeón con el Rojo durante la era Holan que viene de tener un paso irregular en River, donde las lesiones le jugaron muy en contra. Pero que Quinteros busca recuperar y confía en que sea un nombre que le brinde un salto de calidad al ataque, donde al conjunto de Avellaneda le faltó recambió.