Incendios forestales amenazan Burdeos; Francia y España luchan contra las llamas

Incendio forestal en Ávila

Por Manuel Ausloos y David ​Latona

26 jul (Reuters) - Los incendios forestales avanzaron el domingo hacia las afueras de la histórica ciudad de Burdeos, en el corazón de la región vinícola francesa, mientras Francia y ‌España luchaban contra los incendios que ‌han obligado a evacuar a cientos de miles de personas.

Según las autoridades, en Francia se ha evacuado a unas 220.000 personas, mientras que en España más de 75.000 personas han sido evacuadas de sus hogares y a otras 30.000 se les ha ordenado permanecer en sus casas.

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En Francia, los incendios han arrasado la península de Cap Ferret, en la costa atlántica —un popular destino turístico—, y se han extendido por las zonas circundantes a Burdeos, donde los ​bomberos intentaban evitar que las ⁠llamas llegaran a la capital regional.

"El incendio se encuentra a unos 15 kilómetros de ‌los puntos de acceso a la ciudad principal", declaró el domingo el ⁠alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, mientras que el ministro ⁠del Interior, Laurent Núñez, señaló en X que la situación seguía siendo "difícil".

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó las zonas afectadas por los incendios en Ávila, una de las ⁠tres provincias del centro del país afectadas por grandes incendios junto con Madrid y ​Toledo, donde han ardido más de 45.000 hectáreas (111.000 acres).

"Tenemos una ‌ventana de oportunidad durante este fin de semana ‌para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos ⁠poblacionales y en definitiva poder controlar, en la medida de nuestras posibilidades, este gravísimo incendio", afirmó.

ESPAÑA LUCHA CONTRA MÚLTIPLES INCENDIOS

Otro incendio en la provincia de Castellón, al este de España, ha arrasado más de 4.300 hectáreas, según informaron las autoridades regionales.

El incendio forestal se ha extendido ​al parque ‌natural de la Sierra de Espadán, que alberga extensos bosques de pinos y alcornoques.

Estos incendios son las últimas catástrofes relacionadas con la prolongada sequía y las sucesivas olas de calor que, según los científicos, se han visto agravadas por el cambio climático.

Tanto en Burdeos como en Ávila, las temperaturas máximas de julio han ⁠alcanzado una media de 32 grados centígrados (90 grados Fahrenheit), casi 6 °C por encima de la media mensual registrada entre 1961 y 1990, según el Reuters Climate Monitor.

AYUDA INTERNACIONAL

En el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, Grecia e Italia han enviado cada una dos aviones Canadair de extinción de incendios a España, mientras que Portugal ha desplegado a más de 100 militares junto con material.

Otros dos aviones llegarán "lo antes posible" desde Turquía, según informó el Ministerio del Interior español ‌en X.

Sánchez afirmó que su Gobierno declararía el martes una situación de emergencia de protección civil para las provincias del centro del país afectadas por los incendios forestales, lo que permitiría desbloquear fondos adicionales para la recuperación.

Más de 150.000 hectáreas han ardido en toda España desde enero, señaló, lo que supone seis veces la superficie destruida durante el mismo periodo del año pasado.

Aunque los ‌incendios forestales han sido durante mucho tiempo una constante de los veranos españoles, Sánchez señaló que su creciente magnitud e intensidad, alimentadas por unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas, exigían políticas basadas en ‌la ciencia del clima.

En ⁠las tierras altas de Escocia, hasta 500 bomberos llevan desde el 15 de julio luchando contra un gran incendio en el Parque Nacional de ​Cairngorms.

El papa León, desde su residencia de verano de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, ofreció su apoyo espiritual.

(Reportaje de Sudip Kar-Gupta, Jean-Stephane Brosse, Elizabeth Howcroft y Manuel Ausloos en Francia; David Latona en España; Paul Sandle en Londres; redacción de Alvise Armellini; edición de Ros Russell)