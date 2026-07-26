El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global. Pues Arabia Saudí lanzó ataques contra la ciudad yemení de Hodeidah, controlada por los hutíes. Asimismo, sigue el conflicto en el estrecho de Ormuz. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó que el diálogo entre Washington e Irán continúa y que un ataque "masivo" con el que amenazó podría ser innecesario, aunque advirtió que Estados Unidos permanece "listo para la acción". Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán anunció que una mina explotó al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes anunciaron que una mina explotó al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz, según fuentes de la Defensa iraní al portal nacional especializado Defence Press y a la agencia semioficial de noticias Mehr.
Hace 27 minutos
Los ataques israelíes han matado ya a más de 1.200 palestinos desde la última declaración de alto el fuego
El último balance del Ministerio de Salud de Gaza ha confirmado otros siete muertos por ataques israelíes en el enclave palestino durante las últimas 24 horas a los que hay que sumar otros dos muertos que han sucumbido a sus heridas en ataques previos de Israel.
Otras 36 personas han reusltado heridas en ataques israelíes desde el sábado, de acuerdo con la estimación, que ya cifra en 1.200 los palestinos muertos desde el alto el fuego del octubre del año pasado, interrumpido constantemente por ataques israelíes contra, argumenta el Ejército, elementos de las milicias de Hamás. Otros 3.888 palestinos han sido heridos desde entonces.
En el balance no están incluidos otros dos palestinos muertos esta mañana por otro ataque israelí, según han confirmado fuentes médicas de Gaza a la agencia de noticias Sanad.
En total, los ataques israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023 han dejado ya 73.326 muertos y 173.997 heridos.
Hace 1 hora
Irán anuncia que una mina ha explotado al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes anunciaron que una mina explotó al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz, según han informado fuentes de la Defensa iraní al portal nacional especializado Defence Press y a la agencia semioficial de noticias Mehr.
La explosión ha ocurrido en torno al mediodía. No hay constancia de víctimas por ahora ni más datos sobre el barco más allá de que "se desvió de la ruta especificada por Irán" en el paso por el estrecho.
El tráfico en Ormuz sigue estando en mínimos históricos entre el doble bloqueo impuesto por Irán y Estados Unidos. Los datos de MarineTraffic mostraron que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo el viernes a tan solo seis cruces confirmados, lo que representó una disminución del 60% con respecto al día anterior.
Cinco de los seis buques siguieron el plan unilateral iraní --la ruta designada por Teherán para el paso de las embarcaciones-- lo que puso de manifiesto la continua concentración de tráfico a lo largo de esa ruta específica.
Mientras tanto, el estrecho de Bab el Mandeb registró 49 cruces confirmados, un total que incluyó cinco buques autorizados, 11 buques clandestinos y cuatro tránsitos no oficiales, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia oficial de noticias turca Anatolia.
Hace 10 horas
La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor
Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril.
10:47 | 25/07/2026
Escala el conflicto entre EE.UU. e Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global.
19:34 | 24/07/2026
Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque
La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.
16:07 | 24/07/2026
Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra
El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China
07:36 | 24/07/2026
La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero
Washington encadenó trece noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. Teherán reportó nuevos muertos y heridos, mientras el conflicto impacta en el mercado petroleo y se expande a otros países del Golfo.
18:33 | 23/07/2026
Más de 3 mil colonos irrumpieron en Al Aqsa y crecen las denuncias contra Israel
El ministro ultraderechista de Israel Itamar Ben Gvir ingresó a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, junto a cientos de israelíes, y volvió a desafiar el histórico acuerdo vigente en la ciudad. Organizaciones palestinas denunciaron un plan de Israel para avanzar sobre el control del sitio sagrado de la comunidad musulmana.
17:33 | 23/07/2026
Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel
A un día del anuncio del pacto nuclear civil entre EE.UU. y Arabia Saudita, Donald Trump fijó una condición clave ligada a los Acuerdos de Abraham.
Mensaje de Donald Trump en Truth Social
11:55 | 23/07/2026
El petróleo vuelve a traspasar los 100 dólares y presiona el precio del surtidor
Se trata de su precio más alto en casi dos meses, mientras la situación en Medio Oriente sigue escalando tras la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.
07:05 | 23/07/2026
La advertencia de la ONU por Medio Oriente: "La situación se está saliendo de control"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un "ataque masivo" contra Irán. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, un día después del ataque de los hutíes contra el estrecho de Bab el-Mandeb.
22:13 | 22/07/2026
Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo
Los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron dos petroleros sauditas en el mar Rojo con drones y misiles. La ofensiva eleva la tensión en Medio Oriente tras el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
13:41 | 22/07/2026
EE.UU. estimó en US$ 37.500 millones el gasto por la guerra con Irán y pidió más fondos
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el balance ante el Senado para justificar un paquete presupuestario de 87.600 millones para el Pentágono. La oposición demócrata cuestionó el gasto luego de que Donald Trump asegurara que Teherán estaba "casi derrotado".
13:01 | 22/07/2026
El petróleo roza los US$95 por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán
La renovada escalada entre Washington y Teherán volvió a sacudir al mercado energético internacional. Crece la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en la economía global. Temor por la seguridad del estrecho de Ormuz.
11:30 | 22/07/2026
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán
El Comando Central estadounidense confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de su duodécima oleada de ataques militares contra Irán.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth.
13:55 | 21/07/2026
El petróleo cotiza por encima de los US$90, tras los ataques de EE.UU a Irán
Los continuos bombardeos de EE.UU y las réplicas de Irán a sus aliados derivaron en un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas licuado mundial. Crece la presión sobre el precio de los combustibles.