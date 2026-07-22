La guerra en Oriente Medio mantiene su escalada. Estados Unidos lanzó su undécima noche consecutiva de bombardeos sobre objetivos militares en Irán, incluidos centros de operaciones, hangares, depósitos de drones e infraestructura logística, mientras Teherán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en Kuwait, Jordania y Bahréin. En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elevó a US$ 37.500 millones el costo de la ofensiva y pidió al Congreso una financiación adicional de carácter "urgente". Aunque Washington asegura que mantiene abierta la vía diplomática, las negociaciones siguen estancadas y el conflicto continúa presionando al mercado petrolero y a las principales rutas energéticas de la región. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy miércoles 22 de julio.
EE.UU. ya gastó US$ 37.500 millones en la guerra con Irán y mantiene su ofensiva
Estados Unidos encadena once noches de ataques sobre territorio iraní mientras Teherán responde con ofensivas contra intereses estadounidenses en la región. El conflicto demandó miles de millones de dólares para Washington, que reclama más fondos para sostener la campaña.
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La guerra en Oriente Medio atraviesa una nueva fase de escalada. Estados Unidos confirmó que completó la décima noche consecutiva de ataques contra Irán, con bombardeos sobre centros de mando, bases de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos militares de EE.UU. en Bahréin, Kuwait y Jordania, donde las autoridades informaron la interceptación de varios drones. Mientras Washington sostiene que busca reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz, el conflicto sigue expandiéndose en la región, con un creciente costo humano, nuevas advertencias de represalias y una fuerte presión sobre los mercados internacionales por el alza del precio del petróleo. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 21 de julio.
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Rubio dice que EEUU sigue dispuesto a negociar sobre la crisis de Irán
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Pakistán solicita a EEUU un fondo de 10.000 millones de dólares tras mediar con Irán
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El petróleo cotiza por encima de los US$90, tras los ataques de EE.UU a Irán
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El principal problema de salud en Palestina es la ocupación israelí
Mientras el genocidio en Gaza supera los 1.000 días y el cese al fuego continúa siendo quebrantado por Israel, el Dr. Javid reflexiona sobre la persistente complicidad de los líderes mundiales, que permiten que Israel continúe su campaña genocida, y hace un llamado a un cambio drástico en las políticas.
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Con Ormuz bloqueado, los hutíes ahora amenazan otra ruta clave del comercio mundial
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