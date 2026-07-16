Irán amenaza con reducir "a escombros" toda la infraestructura de la región si EE.UU. ataca su territorio

La crisis militar en Medio Oriente ingresó en su fase más peligrosa con la advertencia del régimen de Irán de que destruirá "todas las infraestructuras" de la región si las fuerzas de los Estados Unidos concretan un ataque contra el territorio de la República Islámica. La dura amenaza militar llega como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien intimó a Teherán a sentarse a negociar bajo la advertencia de bombardear sus puentes y centrales eléctricas la próxima semana.

"Si se materializan las recientes amenazas del presidente estadounidense de que el Ejército de ese país agresor atacará las infraestructuras de Irán, todo aquello que, por la nobleza de nuestro país, aún ha permanecido intacto —es decir, todas las infraestructuras de la región— será reducido a escombros", sentenció el portavoz de la comandancia central militar Jatam al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari. El vocero castrense aseguró que la contraofensiva de las fuerzas iraníes no dejará rastro de las instalaciones estratégicas de la zona y anticipó una respuesta "más intensa, más amplia y más devastadora que nunca". "Lo que harán las Fuerzas Armadas de Irán no será un golpe equivalente, sino un golpe superior", advirtió el militar iraní frente a la advertencia de Washington.

La cúpula militar de Teherán ratificó que el Estrecho de Ormuz constituye una "línea roja inquebrantable" y aseguró que no permitirán bajo ninguna circunstancia una intervención o patrullaje de las fuerzas de los Estados Unidos en esa vía marítima.

Esta advertencia cobra un peso crítico para la economía internacional, pocas horas después de que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) alertara sobre el riesgo de un desabastecimiento prolongado de crudo si este punto de estrangulamiento permanece bloqueado por las hostilidades navales.

La tensión se disparó el pasado fin de semana, cuando el presidente Trump dio por terminada la tregua unilateralmente, reanudando los bombardeos sobre posiciones iraníes y reinstaurando el bloqueo naval sobre los puertos del país. El gobierno de Irán acusó formalmente a la Casa Blanca de haber "dinamitado" el memorando de entendimiento que se había alcanzado a mediados de junio para frenar el conflicto bélico.

Como represalia a las incursiones aéreas estadounidenses, la Guardia Revolucionaria iraní decretó el cierre total de la navegación en Ormuz y lanzó en las últimas horas sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones autoguiados contra bases y objetivos militares de Estados Unidos ubicados en países aliados de la región, como Bahréin, Kuwait y Jordania, amenazando con arrastrar a todo el Golfo Pérsico a una guerra abierta de consecuencias impredecibles.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.