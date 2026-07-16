Verstappen vuelve al alerón trasero previo tras sufrir dos accidentes consecutivos

Gran Premio de Bélgica

Red Bull ha vuelto a utilizar un alerón trasero convencional para el Gran Premio de ‌Bélgica del domingo, después ‌de que el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen sufrió dos accidentes consecutivos a gran velocidad en Austria y Gran Bretaña.

El piloto neerlandés calificó de "súper peligroso" el comportamiento del alerón de su bólido en Silverstone tras salirse de la pista mientras luchaba por el tercer ​puesto.

"Volveremos al antiguo ⁠y ya veremos cuándo esté listo de nuevo el ‌más reciente, o el nuevo, para que podamos ⁠utilizarlo", declaró el jueves en ⁠Spa-Francorchamps.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ferrari, y más tarde Red Bull, sorprendieron con un novedoso modelo trasero conocido como "Macarena", que cuenta con un alerón superior ⁠que gira 180 grados en modo recto para ​ganar velocidad. McLaren también ha estado experimentando ‌con algo similar.

El jefe de ‌equipo de Verstappen, Laurent Mekies, declaró a la BBC ⁠que Red Bull detectó un problema con el alerón en las pruebas posteriores a Silverstone.

El piloto de 28 años declaró tras el Gran Premio de Gran Bretaña ​de este ‌mes, la carrera previa a Spa, que "al tomar la curva, el alerón trasero no se acopla del todo y, por eso, se pierde mucha carga aerodinámica. Simplemente te sales de la pista".

"En este ⁠momento es muy peligroso, porque podría haberme hecho mucho daño en dos ocasiones. Tuve suerte en Austria; tuve suerte aquí. Pero por eso te acabas hartando de verdad", señaló.

Su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, que no sufrió los mismos problemas, dijo que espera que el alerón retirado pueda ‌volver pronto.

"Supongo que he tenido suerte en dos carreras seguidas", dijo. "Podría no habernos pasado a ninguno de los dos y podría habernos pasado cuatro veces a los dos".

Spa es uno de los circuitos favoritos y casi una carrera en casa ‌para Verstappen, nacido en Bélgica, que ha ganado allí en tres ocasiones.

Al ser preguntado por sus perspectivas para esta ocasión, con ‌Red Bull ⁠en cuarta posición en la clasificación, el piloto dejó la puerta abierta.

"Ya veremos mañana, para ser ​sincero. No sé cómo vamos a rendir. Es tan sencillo como eso", afirmó. "Es mejor no darle demasiadas vueltas y simplemente salir a la pista".

(Editado en español por Carlos Serrano)