Quién es la novia del Flaco López, jugador de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El atacante argentino se consolidó como una pieza importante dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El nombre de José Manuel "Flaco" López comenzó a ganar una enorme repercusión durante el Mundial 2026. El delantero de la Selección Argentina se consolidó como una de las figuras de la nueva generación de la Scaloneta y, además de su presente futbolístico, también despertó interés por los rumores que rodean a su vida sentimental.

En las últimas semanas, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre un posible romance que tendría como protagonista al atacante argentino. Una serie de publicaciones y fotografías fueron suficientes para que los seguidores comenzaran a vincularlo con una reconocida creadora de contenido.

El presente del Flaco López en la Selección argentina

José Manuel López, más conocido como Flaco López, logró convertirse en uno de los nombres destacados dentro del plantel argentino. Su potencia física, capacidad goleadora y personalidad dentro del campo de juego lo posicionaron como una alternativa importante para el cuerpo técnico durante el Mundial 2026.

La participación en la Copa del Mundo también incrementó su popularidad entre los hinchas, que comenzaron a seguir más de cerca tanto su desempeño deportivo como distintos aspectos de su vida personal. En ese contexto, una serie de publicaciones en redes sociales generó una ola de comentarios que rápidamente trascendió el ámbito futbolístico.

Quién sería la novia del Flaco López

Según las versiones que circulan en redes sociales, Flaco López estaría en pareja con Clari Cremaschi, una influencer y creadora de contenido nacida en Mendoza. Los rumores comenzaron a tomar fuerza luego de que la joven compartiera algunas imágenes que despertaron la curiosidad de sus seguidores. Una de las publicaciones más comentadas la mostró en el estadio de Kansas City vistiendo la camiseta de la Selección argentina con el número 21 en la espalda.

Ese detalle llamó la atención de muchos usuarios, ya que el dorsal coincide con el que utiliza actualmente el futbolista. A partir de allí comenzaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

La situación cobró aún más relevancia cuando Clari publicó una fotografía junto al jugador. En la imagen, ambos aparecen sonrientes en una de las tribunas del estadio, una postal que rápidamente se viralizó y alimentó las versiones sobre una relación.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas.

Quién es Clari Cremaschi

Las versiones que circulan en redes sociales señalan a Clari Cremaschi como la posible pareja del futbolista.

Clari Cremaschi es una influencer oriunda de San Martín, Mendoza, que construyó una importante presencia en redes sociales gracias a sus contenidos relacionados con su vida cotidiana, viajes y su pasión por el fútbol. Con apenas 21 años, logró reunir una gran comunidad de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, plataformas en las que comparte publicaciones de manera frecuente.

Para muchos seguidores de la Scaloneta, su nombre no resulta desconocido. Desde hace tiempo mantiene un estrecho vínculo con la Selección argentina y suele estar presente en algunos de los eventos más importantes que involucran al equipo nacional. Su presencia durante la Copa América 2024 en Estados Unidos fue una muestra de ese acompañamiento constante. Allí siguió de cerca el recorrido del seleccionado argentino hasta la obtención del título continental.

Por qué crecieron los rumores sobre la relación

Las especulaciones sobre el supuesto romance entre Flaco López y Clari Cremaschi se apoyan principalmente en las publicaciones compartidas por la influencer y en distintas coincidencias detectadas por los usuarios de redes sociales.

Las fotografías juntos, la presencia de la joven en partidos de la Selección y algunos detalles vinculados a la camiseta del futbolista fueron interpretados por muchos seguidores como señales de una posible relación sentimental.

A pesar de la repercusión que alcanzó el tema, ni el delantero argentino ni la creadora de contenido realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores. Por ahora, la historia continúa siendo una de las más comentadas entre los seguidores de la Selección argentina y del Mundial 2026, mientras las redes sociales siguen atentas a cualquier nuevo indicio que permita conocer si realmente existe una relación entre ambos.