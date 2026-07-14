La inflación de junio fue de 1,9% y acumula 16,8% en lo que va del año

La inflación de junio fue de 1,9%, con una leve desaceleración respecto de mayo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 16,8% en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año. Además, la variación interanual fue del 33,5%.

A nivel de las categorías, los precios del Indice de Precios al Consumidro Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses venideros, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

Qué pasó con la canasta de pobreza

Durante junio, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) que mide el parámetro de indigencia fue de 1,3% mientras que la de la canasta básica total (CBT), que mide pobreza, fue de 2,2%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y de 35,7%, respectivamente.

De esta manera, un grupo familiar conformado por cuatro personas necesitó $ 689.853 para no ser considerado indigente, mientras que el mismo núcleo de personas precisó de $ 1.531.473 no ser categorizada como pobre en el sexto mes del año.