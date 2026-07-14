Desde el jueves, un ingreso de aire cálido desde el norte modificará el escenario en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado un cambio térmico hacia el final de la semana, por lo que se espera que el jueves y el viernes concentre el aumento de las máximas, dando lugar a unos días primaverales.

Sin embargo, hasta este miércoles seguirá el frío en gran parte de la Argentina. Este martes la Ciudad de Buenos Aires amaneció con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, pero continúan las ráfagas de viento que comenzaron a soplar el lunes por la noche.

Para el miércoles se espera una máxima de 18 grados, dos más que el día anterior, y una mínima de 11. Pero desde el jueves, un ingreso de aire cálido desde el norte modificará el escenario en gran parte del país, ya que las máximas podrían alcanzar los 34 grados en el norte y superar los 20 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De todas maneras, rige una probabilidad de tormentas aisladas de entre 10% y 40%, de acuerdo a la franja horaria. Según el sitio Meteored, el giro climático no solo traerá temperaturas más altas, sino también mayor humedad, cuya combinación generará condiciones de inestabilidad hacia el fin de semana.

¿Qué pasará con las temperaturas?

El viernes será la jornada con más cambio a nivel nacional. En el norte argentino, las temperaturas estarán entre 28 y 34 grados, mientras que en la región central se ubicarán entre 20 y 24. En esta época del año, los registros habituales suelen ser entre 18 y 22 grados durante el día, con mínimas de entre 3 y 13 en valles y llanuras.

Pero el escenario será diferente hacia el oeste. En el sur de Mendoza rige una alerta amarilla por viento Zonda, hasta el jueves, ya que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. San Juan también sigue de cerca este evento, especialmente en la zona cordillerana.

Alertas por viento y lluvias

En condiciones similares se encuentran las zonas de la puna y la cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, ya que los vientos del oeste podrían tener velocidades de entre 65 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora. Las zonas afectadas incluyen áreas de alta montaña, como la Puna de Cachi, la Puna de Los Andes, la Cordillera de Rinconada y la Cordillera de Vinchina, entre otras.

En paralelo, la zona cordillerana que abarca el oeste de Neuquén y Río Negro se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias. Ante esta situación, se recomienda mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar los desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si llega a ingresar agua al hogar.