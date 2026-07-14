"La cuarta estrella": letra de la canción de la Selección Argentina en el Mundial 2026 (Foto: Carl Recine/Getty Images)

La Selección Argentina avanza en el Mundial 2026 y, para alentarla, se creó un nuevo cántico: "La cuarta estrella". La canción se hizo viral en las primeras semanas de la Copa del Mundo y es la que los jugadores de la Albiceleste cantan tras ganar los partidos.

Así como "Muchachos" fue un verdadero fenómeno cultural que acompañó la consagración del equipo nacional, la nueva canción oficial de los hinchas está basada en la melodía de "No me arrepiento de este amor" de la icónica Gilda, como muchas otras canciones de cancha.

"Soy hincha de la Selección": así es la letra completa de La cuarta estrella

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar



Quiero ver la cuarta estrella

Brilla en la camiseta

Soy argentino de la cuna hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina, quiero verte bicampeón.

Quién creó la canción La cuarta estrella: por qué es la principal del Mundial

La canción, como cualquier cántico de cancha, fue pensada con el ritmo de una melodía muy arraigada al ADN argentino, como lo es el clásico de Gilda. La canción la creó el artista Palmito y es la que los jugadores de la Selección Argentina eligieron y también cantan en el torneo de Norteamérica.

La canción es la que canta la Selección Argentina para celebrar en el Mundial 2026

Su letra, similar a la de "Muchachos", entrelaza símbolos históricos de la identidad argentina: las Islas Malvinas, la memoria eterna de Diego Armando Maradona y las ganas de que Lionel Messi gane un mundial. Sin embargo, esta vez recuerda el triunfo de Qatar 2022 y renueva las esperanzas de volver a ganar una Copa del Mundo para que Argentina sea bicampeón.