Necesidades de azúcar de EEUU garantizan cupo a México de más de 500 ton ciclo 2026/27

Trabajadores pulverizan fertilizante en un campo de caña de azúcar en Zacatepec de Hidalgo

​El reciente cálculo de Estados Unidos sobre sus necesidades de azúcar para el próximo ciclo azucarero 2026/27 garantiza para México un cupo de exportación de al menos más de medio millón de toneladas del ‌edulcorante al mercado de su mayor socio ‌comercial, dijeron participantes de la industria local, una recuperación de los envíos respecto a las alrededor de 188,000 toneladas para el ciclo que está cerrando y que ha desatado una crisis en los precios internos.

El viernes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) publicó en su informe mensual de Oferta y Demanda (WASDE) sus nuevas necesidades de importaciones de azúcar, en el que elevó sustancialmente su cálculo de abasto de México bajo los acuerdos de suspensión que rigen el comercio de azúcar entre ambos países desde hace más de una década.

"El mes ​de julio era muy importante", ⁠dijo a Reuters Juan Cortina, representante del empresariado agropecuario mexicano en las negociaciones del acuerdo comercial de Norteamérica ‌TMEC, sobre el reciente reporte del WASDE. "Fue un alivio para todos que hubiera esta señal ⁠del gobierno (norte)americano de que nos van a dejar mandar mucha más ⁠azúcar el año que viene, especialmente por la crisis que está pasando el sector", subrayó.

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Para el sector azucarero mexicano, Estados Unidos es clave para sus exportaciones, pues puede lograr un precio mayor para sus envíos que si los ⁠realizan al mercado mundial, algo que México ha padecido en los últimos años.

La industria mexicana alega que ​esas cuotas bajas violan los acuerdos de suspensión que firmaron los dos países ‌y según los cuales, México tendría la opción de llenar ‌las necesidades excedentes de azúcar de Estados Unidos antes que cualquier otro país. Esas reglas habían funcionado ⁠hasta hace algunos ciclos, cuando la cuota de exportación de México bajó drásticamente desde hasta un millón de toneladas a alrededor de 200,000 toneladas.

"Es una buena noticia", dijo Carlos Blackaller, líder de la principal organización de productores de caña de azúcar en México, sobre el cupo mínimo garantizado para el próximo ciclo, que significaría, consideró, que México ​dejaría de enviar azúcar ‌al mercado mundial y los cañeros podrían ver una recuperación en el precio de su caña. "No es la panacea, pero pienso que suma", destacó.

El cupo garantizado puede modificarse hacia arriba en los próximos meses, dependiendo de variables como el consumo y la producción de azúcar en Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida el lunes a los nuevos estimados para un cupo para ⁠México, que produce azúcar en la mitad de los estados del país y es un sector socialmente muy sensible. La mandataria consideró que el ajuste era producto de las negociaciones que desde hace meses llevaba su gobierno con el de Estados Unidos de la mano con la industria local.

"Desde el año pasado nos reunimos con toda la cadena de producción", dijo Sheinbaum el lunes en su conferencia de prensa matutina. "Desde las organizaciones de productores de caña hasta el procesamiento del azúcar, y lo que nos decían es: 'lo más importante en este momento es recuperar el mercado en los Estados Unidos'", añadió.

ARANCELES A IMPORTACIONES

Sin ‌embargo, para la industria mexicana es necesario que Estados Unidos eleve sus aranceles de importación de azúcar para evitar distorsiones futuras en el comercio y estén en sintonía con el principio de un solo mercado de Norteamérica. México modificó su estructura arancelaria el año pasado y la elevó a 156% ad-valorem -que incluye seguros, flete y costos- por kilo para todos los tipos de azúcar, incluyendo remolacha y jarabes, y a un 210.44% por kilo para el azúcar líquida.

Cortina dijo ‌que cuando se firmó en la década de 1990 el TLCAN -el predecesor del actual TMEC-, México aceptó poner el mismo arancel que Estados Unidos tenía en ese entonces, que décadas después ya es obsoleto.

"Después de 35 años de inflación, de subidas de ‌costo (...) esos aranceles ya no ⁠significaban lo que significaban antes y estaban echando a la borda el mercado norteamericano de edulcorantes", dijo.

Con la nueva estructura arancelaria en México, la industria local consideró que se eliminaba la ​posibilidad de importaciones de azúcar, cuando la medida fue anunciada, además de paliar el impacto de los bajos precios derivados de inusuales importaciones de ciclos previos.

"Estoy seguro que más tarde que temprano el gobierno norteamericano, en su ámbito de responsabilidades, posibilidades y facultades, va a tener ajustes en este arancel", pronosticó Blackaller.

Con información de Reuters