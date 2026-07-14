Quiénes son los jubilados de ANSES que cobran el bono de $70.000 en julio 2026

Jubilados: cuánto cobran en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar en julio de 2026 el bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

El refuerzo se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite. Sin embargo, no todos los beneficiarios lo cobran: el monto depende del ingreso previsional de cada titular y existe un tope a partir del cual el bono deja de pagarse.

Quiénes cobran el bono de $70.000 en julio

El bono extraordinario alcanza a los siguientes beneficiarios de ANSES:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000.

En julio, el haber mínimo quedó establecido en $411.989,33, por lo que quienes cobran ese monto perciben un ingreso total de $481.989,33 con el refuerzo extraordinario.

ANSES: cuánto pagan a jubilados

Quiénes cobran un bono proporcional

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la jubilación mínima también pueden acceder al refuerzo, aunque el monto se reduce de manera proporcional. En estos casos, ANSES liquida un bono equivalente a la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance $481.989,33. De esta manera, a medida que aumenta el haber mensual, disminuye el monto del bono extraordinario.

Quiénes quedan excluidos del bono

El bono de julio no alcanza a quienes perciben ingresos superiores a $481.989,33.

Ese monto surge de la suma entre:

Haber mínimo: $411.989,33 .

. Bono extraordinario: $70.000.

Por lo tanto, los jubilados y pensionados que cobran por encima de ese límite no reciben ningún refuerzo adicional durante julio.

Bono para jubilados ANSES en julio

El refuerzo extraordinario se acredita junto con el haber mensual, en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra su prestación. El pago es automático y no requiere inscripción, solicitud previa ni ningún trámite adicional ante ANSES.

Cuánto cobran las principales prestaciones con el bono

Con el refuerzo extraordinario, los montos de julio quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000).

$481.989,33 (haber de $411.989,33 más bono de $70.000). PUAM: $399.591,46 (haber de $329.591,46 más bono de $70.000).

$399.591,46 (haber de $329.591,46 más bono de $70.000). Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $358.392,53 (haber de $288.392,53 más bono de $70.000).

$358.392,53 (haber de $288.392,53 más bono de $70.000). Pensión para madres de siete hijos: $481.989,33, con el bono incluido.

El bono extraordinario continúa siendo una herramienta destinada a reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas del sistema previsional y se liquida automáticamente junto con el calendario habitual de pagos de ANSES.