De Paul rompió el silencio sobre si saldrá del equipo en Argentina ante Inglaterra: "El técnico"

De Paul rompió el silencio sobre si saldrá del equipo en Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por la semifinal del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 este miércoles 15 de julio desde las 16 horas, partido que tanto los jugadores como el cuerpo técnico ya palpitan. Rodrigo De Paul, volante campeón de todo con la "Albiceleste", rompió el silencio acerca de este compromiso, pero también de lo que será su participación en él. Con los once titulares todavía por definirse, el mediocampista del Inter Miami de la MLS no adelantó detalles y le pasó la pelota a Lionel Scaloni.

De Paul rompió el silencio en la Selección Argentina antes de enfrentar a Inglaterra por el Mundial 2026

"Este tipo de partidos me encantan, me motivan, tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Viviéndolo con mucha alegría, es una selección que nunca enfrenté así que lo estoy viviendo con mucha alegría, mucha emoción, y ansiedad de que llegue el día de mañana", esbozó el surgido en Racing en diálogo con los medios con respecto a este partido en el que el seleccionado nacional buscará su pase a la gran final de la Copa del Mundo del próximo domingo 19 de julio. Si bien es una pieza fundamental en el esquema de Scaloni, el "Motorcito" no confirmó que estará desde el arranque mientras se especula con que pueda comenzar desde el banco de suplentes.

"No lo sé, el técnico no dio el equipo, ustedes saben que no lo va a dar hasta mañana", fue la respuesta de Rodrigo De Paul cuando le consultaron acerca de si estará o no desde el comienzo contra Inglaterra. Lo cierto es que el DT hablará este martes después del último entrenamiento y horas más tarde decidirá el equipo. No quedan dudas que el exjugador del Atlético de Madrid quiere estar en este duelo y lo dejó en claro en sus dichos.

Los números de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina

Partidos jugados : 92.

: 92. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado inglés este miércoles 15 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.

Por otro lado, Francia se mide con España por la semifinal restante que definirá al primer equipo que llegue al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el cruce por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.