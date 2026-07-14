A cuánto va a llegar la inflación en julio 2026 y a cuánto en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

Inflación: qué proyectan los economistas

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizaron sus proyecciones sobre la evolución de la inflación y prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúe desacelerándose durante la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con el informe difundido por la autoridad monetaria, la inflación de julio sería del 2%, mientras que hacia fin de año las variaciones mensuales se mantendrían por debajo de ese nivel. En ese escenario, los analistas estiman que la inflación acumulada de 2026 cerrará en torno al 30%.

A cuánto llegará la inflación en julio de 2026

El REM proyecta que el IPC de julio será del 2%, el mismo nivel estimado para junio.

A partir de agosto, las consultoras prevén una desaceleración gradual de la inflación:

Junio: 2%.

2%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,8%.

1,8%. Septiembre: 1,8%.

1,8%. Octubre: 1,7%.

1,7%. Noviembre: 1,7%.

1,7%. Diciembre: 1,8%.

De esta manera, el consenso del mercado espera que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% durante buena parte del segundo semestre.

Qué se espera con la inflación en 2026

Cuál es la inflación que esperan para todo 2026

Según el promedio de bancos y consultoras que participan del relevamiento del Banco Central, la inflación acumulada de 2026 alcanzará aproximadamente el 30%. El grupo denominado Top 10, integrado por las consultoras que históricamente registraron mayor precisión en sus pronósticos, también prevé una trayectoria descendente para el IPC. En ese caso, estiman una inflación del 1,9% para junio y valores muy similares para los meses posteriores.

Además, el índice de inflación núcleo —que excluye los precios regulados y los componentes estacionales— también mostraría una moderación. Para junio, la previsión es de 1,9%, reflejando una tendencia de desaceleración respecto de los meses anteriores.

REM BCRA: qué número se espera de inflación

Qué otras proyecciones hizo el REM

Además de las estimaciones sobre inflación, el informe del Banco Central actualizó las previsiones para las principales variables macroeconómicas. En materia de actividad económica, los analistas esperan un crecimiento del 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre y del 0,9% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre. Para todo 2026 proyectan una expansión del 3% respecto del año anterior.

En cuanto al mercado laboral, estiman una tasa de desocupación del 7,7% en el segundo trimestre y del 7,5% hacia fines de año. Respecto del tipo de cambio oficial, el consenso prevé que promedie $1.482 en julio y continúe aumentando de manera gradual hasta alcanzar $1.673 en diciembre.

Qué es el REM del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es un informe mensual elaborado por el Banco Central que reúne las proyecciones de bancos, consultoras y centros de investigación sobre las principales variables económicas del país.

Entre ellas se encuentran la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior y el resultado fiscal, por lo que constituye uno de los principales indicadores sobre las expectativas del mercado para la economía argentina.