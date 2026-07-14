Según el INDEC, la inflación en el NEA fue del 1,9% en junio

Como cada mes, este martes 14 de julio se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 1,9% durante junio.

Ese número significó un descenso del 0,7% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,6%), al mismo tiempo que se situó igual de la media nacional, que se ubicó también en 1,9%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 36,5%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 33,5%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,0%), Salud (3,0%) y Educación, y Recreación y Cultura (2,8%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Comunicación (-0,1%), Transporte (0,4%) y Prendas de vestir y calzado (0,7%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de junio fue de 1,9%, con una leve desaceleración respecto de mayo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 16,8% en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año. Además, la variación interanual fue del 33,5%.

A nivel de las categorías, los precios del Indice de Precios al Consumidro Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.