Durante su cobertura del Mundial 2026 desde Miami, Martita Fort, hija de Ricardo Fort, sorprendió al revelar detalles sobre la vida privada de su padre y hablar, por primera vez, sobre su sexualidad.
En ese contexto, explicó que tanto ella como su hermano Felipe crecieron con total naturalidad respecto a la realidad de su familia: “Mi papá siempre fue gay”. Además, recordó: “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”.
Por otro lado, también aseguró que figuras como Virginia Gallardo, Érika Mitdank y Claudia Ciardone nunca fueron presentadas como novias dentro del ámbito familiar: “Era una estrategia de exposición mediática. Contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara”.
El legado de Ricardo Fort
El histórico personaje de la televisión argentina, Ricardo Fort, falleció el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años en el Sanatorio de la Trinidad en Buenos Aires. Su causa de muerte oficial fue una muerte súbita cardíaca derivada de un paro cardiorrespiratorio por una obstrucción coronaria, en el marco de un cuadro de infección generalizada conocida como sepsis.
Durante años previos, Ricardo había atravesado múltiples cirugías y padecía un cuadro de salud complejo agravado por dolores crónicos y el consumo de analgésicos. Sin embargo, una junta médica posterior determinó que no existió mala praxis durante su última internación y que la atención brindada por los profesionales fue la adecuada.
Por otro lado, su carrera artística tuvo un enorme impacto mediático en Argentina que se centró principalmente entre 2009 y 2013. Reunió popularidad al participar como concursante y luego como jurado del programa Showmatch, en el segmento Bailando por un sueño, conducido por Marcelo Tinelli. Asimismo aprovechó esa fama para cumplir su sueño de cantar, producir y protagonizar sus propias obras de teatro en la temporada de Mar del Plata como Fortuna y Mi novia, mi novio y yo, y conducir su propio ciclo televisivo, Fort Night Show.