Lando Norris alerta a la Fórmula 1 con su posible paso a otra importante competencia: "Me encantaría"

El británico quiere incursionar en las carreras de resistencia.

Después de haber cumplido su cometido de conquistar un campeonato de Fórmula 1 el año pasado por dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen, Lando Norris no ha tenido un buen inicio de temporada en la defensa del título. La nueva era de la máxima categoría no ha arrancado bien para McLaren a pesar de contar con los motores de Mercedes, que lidera la tabla con Andrea Kimi Antonelli a la cabeza después de nueve fechas.

Ahora bien, sin acción este fin de semana en la F1 después de la cita en Silverstone, el piloto británico se sumó al Festival de la Velocidad de Goodwood, donde hizo una exhibición y también se encontró con otras estrellas del deporte motorizado. En este sentido, uno de los atletas que se cruzaron en el camino de Norris este viernes fue Valentino Rossi, quien ganó el campeonato mundial del MotoGP en seis oportunidades.

Es sabido que el inglés tiene al italiano como uno de sus grandes ídolos, por lo que se trató de un encuentro emotivo para él, a tal punto de que incluso se mostró dispuesto a dejar la F1 de lado con tal de correr al lado de Rossi. Gracias a tener el patrocinio en común con Monster Energy, ambos competidores disfrutaron de una charla en el balcón de Goodwood House, donde se refirieron a la posibilidad de competir como equipo en el futuro.

Ante la consulta de si le gustaría participar de las 24 Horas de Le Mans con Rossi como compañero, el piloto de McLaren no dudó en responder: “Claro que sí, me encantaría”. La buena onda se vio del lado del italiano, que señaló que había tratado de abordar el tema, pero que prefirió no hacerlo al ver la pesada agenda que tiene actualmente la máxima categoría: “Intenté preguntarle, pero ahora están muy ocupados, los pilotos de Fórmula 1”.

Claro que con la marca inglesa incursionando en las carrera de resistencia, la posibilidad está más latente que nunca, algo que Norris no dejó escapar. “Tenemos demasiadas carreras, pero con McLaren entrando ahora en Le Mans, quizá el año que viene, No, el año que viene no, pero quizá dentro de un par de años”, agregó el británico, que señaló que sería un honor tener de compañero a Rossi, quien a sus 47 años cerró diciendo: “Intentaré esperar a Lando”.

Rossi y Norris podrían hacer equipo en unos años.

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