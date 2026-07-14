Con entrada gratis: así será el concierto de la Sinfónica de Buenos Aires en el San Martín

La Banda Sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, junto a músicos invitados, ofrecerá la próxima semana un show gratuito dedicado a obras de Mozart, Bach y John Williams. entre otros. El concierto es parte de la programación de invierno del Teatro San Martín y es para toda la familia.

Así será el concierto de la Sinfónica de Buenos Aires en el Teatro San Martín

El concierto será el próximo jueves 23 de julio, desde las 13 hs, en el Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530). En esta oportunidad, la banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires estará dirigida por Carlos David Jaimes y el concierto será junto a músicos participantes del Seminario de Integración y Práctica Musical 2026.

El evento del jueves incluye obras icónicas como Flauta mágica de Mozart y Jésus, alegría del hombre de Bach, entre otras piezas de reconocidos compositores. El detalle del programa es el siguiente:

Obertura de “La Flauta Mágica” - W.A. Mozart

“Jesús, alegría del hombre” - J.S. Bach

Festival of American Spirituals - J. Nowak

Tres movimientos tanguísticos (N°1) - A. Piazzolla

Lo que vendrá - A. Piazzolla

Star Wars.The Force Awakens - J. Williams

El concierto de la Banda Sinfónica de Buenos Aires será el próximo 23 de julio y sus entradas son gratuitas

¿Cómo se pueden adquirir las entradas?

Las entradas son completamente libres y gratuitas para el público. Sin embargo, el cupo es limitado y la gente podrá ingresar hasta agotar el espacio del hall. Por eso, se recomienda acudir temprano para asegurarse un lugar.

Más de 115 años de la Banda Sinfónica de la Ciudad

Creada en 1910 por el maestro italiano Antonio Malvagni para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires es la agrupación musical más antigua en actividad de la ciudad porteña, ya que cumplió 116 años.

Nació como una agrupación musical pensada para actuar en diferentes espacios y teatros, pero sus primeras presentaciones fueron en el Teatro Colón y la Plaza de Mayo. A lo largo de su historia fue dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales como Rafael Del Giudice, Domingo Calabró, Reinaldo Zamboni, Mariano Drago, José María Castro, Pascual Grisolía, Mario De Rose, Bernardo Teruggi, Gustavo Fontana, José Luis Cladera, Lito Valle y Mario Perusso. Actualmente, sus directores son los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.