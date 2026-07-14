Gastón Edul reveló las limitaciones que tuvo Lionel Scaloni para preparar el partido con Inglaterra: "Hasta ahora"

Scaloni tiene solo un entrenamiento más para las semifinales.

El sábado pasado, la Selección Argentina volvió a dar una muestra de carácter en Kansas City, donde venció por 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario después de igualar con un gol por lado en el reglamentario. Con dicha victoria, el equipo de Lionel Scaloni volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo, a sabiendas de que su próximo rival iba a ser Inglaterra, que había vencido a Noruega por 2-1 horas antes.

Ahora bien, el desgaste del partido con los suizos hizo que los jugadores hagan trabajos de recuperación el domingo y vuelvan a entrenarse este lunes, aunque sin trabajos intensivos para no exigir de más el físico. De hecho, se sabe que la preparación será a contrarreloj, ya que el conjunto nacional ya viajó a Atlanta para instalarse y entrenarse en el estadio este martes, día en el que el DT se terminará de sacar las dudas.

Justamente sobre esto habló Gastón Edul en la tarde de este lunes cuando subió un video a sus redes sociales haciendo su típico resumen informativo de la jornada. “Es uno de los partidos más importantes que tuvo la Selección con Scaloni, sin dudas. Vuelve a jugar una semifinal. En los seis torneos que disputó con Scaloni, a los seis llegó a semifinal”, afirmó el periodista de TyC Sports en la previa al cruce con Inglaterra.

Con respecto a las estadísticas, los números se muestran favorables para el entrenador, que solamente tuvo una derrota en esta fase. “Es una instancia en la que casi nunca se quedó, solo una vez en la Copa América 2019”, agregó el comunicador, que luego pasó a enumerar la agenda de la “Albiceleste” para este martes en Atlanta, un día que será clave para que el DT termine de armar el once inicial contra los europeos.

“Mañana vamos a estar en el entrenamiento, donde Scaloni seguramente ya empiece a confirmar y armar el equipo, porque hasta ahora no pudo trabajar mucho. Están descansando nada más”, sumó Edul, recalcando la limitación que tuvo el estratega para el cruce por las semifinales. Cabe mencionar que será el cuarto cruce entre ambos seleccionados en fase eliminatoria de una Copa del Mundo, con una victoria para los ingleses en Inglaterra 1966 y dos para Argentina, una en México 1986 y la otra en Francia 1998 por penales.

Así quedaron las semifinales del Mundial 2026.

Camisetas confirmadas para las semifinales del Mundial 2026

Al igual que en México 1986 y Francia 1998, la Selección Argentina volverá a jugar este miércoles con la camiseta alternativa contra los ingleses, que vestirán su casaca blanca característica en el Atlanta Stadium. Incluso la AFA, a modo de cábala, había solicitado a la FIFA usar la suplente para este partido, ya que la única derrota en mata-mata de la “Albiceleste” se dio en territorio inglés con la celeste y blanca.