El clásico entre Argentina e Inglaterra es más que un partido de fútbol. Pero también hay más en la rivalidad que la política y la ocupación de Reino Unido sobre las Islas Malvinas. En el plano futbolístico, la rivalidad cuenta con decenas de partidos y decenas de momentos que, de alguna manera, le dieron sentido histórico a una cultura futbolística que, entre otras cosas, se sementó con el cruce ante el conjunto inglés. Es que, además, históricamente hay hitos que tienen a los ingleses como principales receptores de momentos importantes.

El 14 de mayo de 1953, Ernesto Grillo dio uno de los primeros pasos hacia la pica histórica. El primer partido entre ambas selecciones fue en 1951, en Inglaterra, pero dos años depsués Argentina recibió en el estadio Monumental a la selección inglesa. Ese día, Ernesto Grillo, quien era jugador de Independiente, tomó la pelota y metió el gol más importante de la historia hasta ese momento para Argentina. "El gol imposible" fue el tanto que elevó a la Selección Argentina y le dio el triunfo.

"Los ingleses nos ganaban 1 a 0, se la pedí a Lacasia y me fui. No me acuerdo a cuántos dejé en el camino. Ya estaba en el área y me faltaba ángulo para el remate. Entonces le pegué arriba y la pelota entró entre el hueco que dejó el arquero y el palo", le recordó hace más de 25 años a Clarín. Con una delantera completa de Independiente, Grillo fue el que quedó en la historia. El partitdo se jugó nate 85 mil personas y, desde ese día, es reconocida como "el día del futbolista argentino" reconocido por Futbolistas Argentinos Agremiados. En aquel entonces: ese partido significó la peor humillación posible, ya que fue la primera vez que una selección sudamericana le ganó en suelo americano.

Argentina vs. Inglaterra, con un historial cargado en Mundiales: dos alegrías eternas y una eliminación

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y se trata de un duelo histórico en las Copas del Mundo, con resultados para todos los gustos del lado de la "Albiceleste". Si se toman las estadísticas frías, sin contexto y solamente con los números, el balance es negativo. Es que en cinco partidos, el conjunto nacional ganó sólo uno, empató uno y perdió tres.

Sin embargo, en los choques mano a mano, como será en este caso, Argentina se impone a Inglaterra: la eliminó en los cuartos de final de México 1986 y en los octavos de Francia 1998. En cambio, el combinado británico solamente dejó en el camino al sudamericano una vez, cuando fue local en los cuartos de la edición de 1966 y la venció por 1-0 en Wembley.