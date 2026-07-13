Mbappé se salta parte del entrenamiento de Francia, pero DT dice que "está bien"

Entrenamiento de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por Julien ​Pretot

DALLAS, EEUU, 13 jul (Reuters) - Kylian ‌Mbappé no ‌completó la última sesión de entrenamiento del lunes previa a la semifinal del Mundial contra ​España ⁠tras sufrir una ‌lesión leve de ⁠tobillo durante ⁠la victoria ante Marruecos, pero el entrenador ⁠Didier Deschamps dijo ​que el ‌capitán de Francia ‌está bien.

Mbappé, que ⁠fue sustituido en los últimos compases de la ​victoria ‌2-0 de Francia el jueves, descansó parcialmente durante la sesión ⁠del lunes.

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No se espera que la lesión le impida jugar el martes.

"Kylian está bien", declaró a periodistas ‌Deschamps.

Cuando se le preguntó si Mbappé había entrenado, el DT añadió: "Sí, ha entrenado. ‌Se le ha permitido hacer 10 minutos ‌en ⁠un ejercicio en lugar de ​15".

Con información de Reuters