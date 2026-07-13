Mbappé se salta parte del entrenamiento de Francia, pero DT dice que "está bien"

Por Julien Pretot
DALLAS, EEUU, 13 jul (Reuters) - Kylian Mbappé no completó la última sesión de entrenamiento del lunes previa a la semifinal del Mundial contra España tras sufrir una lesión leve de tobillo durante la victoria ante Marruecos, pero el entrenador Didier Deschamps dijo que el capitán de Francia está bien.
Mbappé, que fue sustituido en los últimos compases de la victoria 2-0 de Francia el jueves, descansó parcialmente durante la sesión del lunes.
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No se espera que la lesión le impida jugar el martes.
"Kylian está bien", declaró a periodistas Deschamps.
Cuando se le preguntó si Mbappé había entrenado, el DT añadió: "Sí, ha entrenado. Se le ha permitido hacer 10 minutos en un ejercicio en lugar de 15".
Con información de Reuters