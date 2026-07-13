Oscar Ruggeri hizo un categórico comentario sobre uno de los baluartes de la Selección Argentina.

En la previa del trascendental partido entre Argentina e Inglaterra, los panelistas de ESPN abrieron el debate sobre el armado del equipo y los nombres que deben salir a la cancha. Entre el análisis táctico y el factor emocional del futbolista, las opiniones mostraron diferentes matices sobre cómo debe gestionar el cuerpo técnico esta instancia.

Sebastián "El Pollo" Vignolo, Oscar Ruggeri y Diego Latorre fueron categóricos sobre la formación con la que debe salir el conjunto de Lionel Scaloni para enfrentar a los británicos. Vignolo no ocultó su mirada con respecto a la conformación del once inicial. Dejando de lado el análisis puramente futbolístico, el periodista apeló a la gratitud con el proceso: "Algo que por ahí seguramente no corresponde desde el análisis del partido y desde el análisis que seguramente hará el cuerpo técnico argentino... Yo, ¿eh?, sentiría un gran compromiso por poner a los que me trajeron hasta acá."

Ante la repregunta de Ruggeri sobre si se refería a su rol como entrenador, Vignolo reafirmó de manera contundente: "Yo como técnico te pongo a todos los que me sacaron campeón del mundo. Sí, sí, sí. No reviso cómo llegaron hasta acá. Como si el Mundial empieza mañana o pasado."

Además, hizo especial énfasis en la presencia de Rodrigo De Paul, asegurando que, a pesar de las opiniones ajenas, para él es una pieza inamovible: "Conmigo juega De Paul. (...) Para mí De Paul este partido tiene que jugar. (...) A mí me parece que Argentina va a jugar con la misma formación. Y más si están todos bien, ¿eh?."

La mirada de Ruggeri: los futbolistas que manejan la cancha

Por su parte, Oscar Ruggeri coincidió en la importancia de mantener al mediocampista de la Selección y destacó una faceta que va más allá de lo físico o técnico: "Hay jugadores, a veces, que son tácticos dentro de la cancha, ¿entendés? Que manejan dentro de la cancha... Y yo para mí De Paul es uno de esos que maneja dentro de la cancha situaciones, que ya está acostumbrado porque ya los conoce a todos los compañeros."

Cuando Vignolo le consultó si le quedaban dudas sobre la presencia del volante, el exdefensor campeón del mundo fue categórico: "No, no, no, no."

El límite de Diego Latorre: respeto al cuerpo técnico

Finalmente, Diego Latorre aportó una dosis de distancia y mesura, cuestionando el rol que a veces asumen los medios de comunicación a la hora de armar los equipos ajenos. Con tono reflexivo, el exfutbolista señaló: "A mí me parece hasta impertinente, o sea que no corresponde, que nosotros —por lo menos desde mi lugar, no los quiero involucrar a ustedes— le tengamos que sugerir a Scaloni qué tiene que hacer, un cambio."

De esta manera, el debate en ESPN dejó expuestas las distintas miradas del periodismo deportivo argentino a horas de un partido clave: mientras Vignolo y Ruggeri se mostraron firmes en la continuidad de De Paul y del resto del equipo campeón del mundo, Latorre puso paños fríos y remarcó los límites que, a su entender, deben tener los comunicadores a la hora de opinar sobre las decisiones de Lionel Scaloni.