Como en 2023, la fórmula de Juntos por el Cambio pide por Milei para retener el voto prestado

Como después de las elecciones generales de 2023, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio volvió a pedir por el voto a Javier Milei. Patricia Bullrich lo viene planteando desde hace tiempo: su objetivo es trabajar por un segundo mandato del Presidente porque, sostiene, el modelo necesita de más años para consolidarse. Pero el que le puso título a la misión fue Luis Petri, hace dos años vice de la actual senadora. El fin de semana, el mendocino publicó desde su provincia el video de un mate que, más tarde confesó, era un regalo para el jefe de Estado con la leyenda “Milei 2027”. Se terminaron las metáforas. La tarea es clara: evitar que el elector republicano migre hacia otras opciones políticas mientras resuena la posibilidad de un armado de centro con Mauricio Macri y gobernadores aliados.

Bullrich confesó que ella jugará donde la necesiten. Que puede integrar una boleta, pero que también puede quedarse en el Senado, donde le quedan cinco años y medio de mandato. Pero remarcó una vez más que su meta principal es conquistar el segundo mandato de Milei, permitiendo que el votante del PRO y la UCR —por ponerle alguna etiqueta— se sume a esa propuesta política y no se disperse. Bullrich amplía el núcleo duro de La Libertad Avanza y ella lo sabe. Por eso optó por hacer explícitas sus diferencias con el Presidente cuando fue el escándalo de Manuel Adorni, por mencionar un caso complejo. Un ex jefe de Gabinete al que el bullrichismo considera que se “cargó”.

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Petri, en tanto, tiene pretensiones en Mendoza. Desde allí le trajo a Milei un mate que, según él mismo mostró en Instagram el fin de semana, le llegó usado al jefe de Estado porque el propio diputado tomó unos amargos bajo el sol cordillerano. Salvo que haya habido dos piezas: una para el legislador y otra para el Presidente. “No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”, posteó el dirigente con la leyenda “#Milei2027”, la misma que estaba grabada en el mate. Un video con el mismo contenido después fue compartido por el líder violeta en X, validando el mensaje.

Por ahora, a quien le disputan directamente el electorado es a Mauricio Macri y su coqueteo con el armado de una nueva coalición de centro, republicana, que ratifique el rumbo económico de Milei pero que sume institucionalismo, previsibilidad, respeto por la Justicia (risas), la libertad de expresión y los vínculos con el empresariado local. El líder del PRO está en Estados Unidos y, por su rol en la FIFA, se espera que permanezca allí hasta la final. Por ahora no tiene armada la agenda local post Mundial de Fútbol.

Pero, ¿qué pasa con el voto prestado? Según el último estudio de Casa Tres, consultora que trabaja con el PRO, el 34% de los votantes de Bullrich en las elecciones generales de 2023 desaprueba la gestión del gobierno mileísta, mientras que el 31% de ese mismo universo piensa que el país está yendo por el camino equivocado.

A futuro, según el mismo estudio, el 19% de los electores de Bullrich piensa que la economía va a estar peor en un año, mientras que el 37% considera que va a estar igual y el 40%, que va a mejorar. En una tendencia similar, a nivel personal, el 17% prevé que en un año estará peor, el 44% que va a permanecer en condiciones iguales y un 35%, que va a repuntar.

Con estos datos como contexto, el 33% de los electores de Bullrich y Petri en 2023 anticipó que el año que viene cree que va a votar por un cambio, mientras que el 56% optaría por la continuidad de la gestión de Milei. En esa búsqueda, el 44% de ese votante piensa que el PRO y La Libertad Avanza deberían ir separados a las urnas, mientras que el 50% considera que lo mejor sería presentarse en conjunto.