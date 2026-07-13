“Guita y fe”: la promesa del Gobierno a las provincias para apoyar la reelección de Milei en 2027

El Gobierno trabaja de sol a sol con un único objetivo: el plan "Milei 2027". En Casa Rosada quieren asegurar pronto la reelección del Presidente y creen que la clave para llegar a buen puerto es la eliminación de las PASO. Hay un un borrador en los despachos más importantes con las tres alternativas que maneja Karina Milei.

El Poder Ejecutivo no quiere sobresaltos el año próximo. Se juega todo en el Congreso en agosto con la eliminación de las PASO. Los planes A, B y C. Y las negociaciones con los gobernadores. Karina lidera junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la estrategia parlamentaria post Mundial para barrer las PASO, intentar fracturar al peronismo y llegar tranquilos al 2027.

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La primera opción es aprobar el mes próximo mes el fin de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La Libertad Avanza no quieren que existan más. Para ello encaró una durísima negociación con los gobernadores que podrían acercar votos, sobre todo en el Senado, donde la votación está desfavorable para Milei. En Diputados, LLA llegaría con los votos.

La gran duda del Gobierno es cómo arreglar con los gobernadores que tienen que votar ahora y la promesa de que los libertarios no les van a poner candidatos a nadie en sus provincias, como hizo Karina Milei en 2025. "Fe y guita", respondió un funcionario a El Destape.

Explicó este hombre del Gobierno: "Fe porque la relación ahora es distinta: se acabó la guerra con periodismo y con los gobernadores. Ahora el Gobierno va a ser así. Además, todos a Santilli lo conocen hace 40 años". ¿Y guita? "Va a haber mucha y de contado", dicen en Rosada sobre ATNs (Aportes del Tesoro Nacional) próximos.

Plan B y C

En el oficialismo igualmente saben que será difícil la votación en el Senado. Por eso este borrador tiene dos planes más. El B es no eliminar las PASO y solo suspenderlas para 2027. El peronismo se resiste. Para Milei, "en términos concretos es exactamente lo mismo", dicen en Rosada.

Y el plan C es hacer una PAS (primaria no obligatoria) que en el Gobierno no lo descartan si no llegan con los votos y tienen que buscar votos en el PJ. "No creemos que se vaya a dar este escenario pero por las dudas lo tenemos. Ya lo hablamos en la mesa política", avisaron alrededor de Karina.

"Las ventajas para el Gobierno de sacar la obligatoriedad de las PASO, como sería este caso, es que en en la Argentina en una primaria vota el 70% del padrón. Si el presidente no está en estas internas, o sea la derecha no va a votar, va a ir entonces el 35 ó 40 por ciento como máximo. Con lo cual va a tener poco significado, no va a tener peso la PASO, no se va a tomar en cuenta como si fuera una gran encuesta nacional", argumentaron en Balcarce 50 sobre la idea de este plan C.

Así, Milei se ahorraría el clásico sobresalto económico que sufrieron los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández tras las PASO. Por lo menos eso pretende el equipo económico de Luis Caputo. "Al perder peso las PASO, por ejemplo, no nos perjudica que el dólar se nos vaya a la mierda porque al Presidente no le fue bien. Y las PASO del peronismo pierden sustento porque fue poca gente a votar. Si Cristina Kirchner pierde contra Axel Kicillof es porque fue poca gente. Les quitamos legitimidad nosotros", explicó una fuente del Gobierno a El Destape.