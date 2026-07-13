Cómo activar la nueva función oculta de Google Fotos para editar videos fácil

La herramienta ya comenzó a desplegarse de forma gradual para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra.

Google sigue ampliando las herramientas de inteligencia artificial en Google Fotos con el lanzamiento de Video Remix, una nueva función que permite transformar videos almacenados en la galería mediante efectos avanzados sin necesidad de tener experiencia en edición. La herramienta ya comenzó a desplegarse de forma gradual para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en países seleccionados, entre ellos Argentina.

La novedad busca simplificar la edición de videos con apenas unos toques. Gracias al modelo de inteligencia artificial Gemini Omni, los usuarios pueden modificar el fondo de una grabación, mejorar la iluminación con efectos de reiluminación cinematográfica o aplicar estilos artísticos inspirados en acuarela, boceto y pintura al óleo. El objetivo es convertir clips cotidianos en contenidos listos para compartir en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Cómo usar Video Remix en Google Fotos

La función se encuentra dentro de la pestaña "Crear", ubicada en la parte inferior de Google Fotos. Para comenzar, solo hay que ingresar a Video Remix y seleccionar cualquiera de los videos almacenados en la biblioteca.

Una vez cargado el archivo, la aplicación ofrece distintas plantillas impulsadas por inteligencia artificial para modificar el contenido. Entre las opciones disponibles se encuentran el reemplazo del fondo, la mejora de la iluminación y la incorporación de efectos visuales con diferentes estilos artísticos.

Cuando finaliza el procesamiento, el video editado se guarda automáticamente en la biblioteca de Google Fotos y queda disponible para compartir desde la propia aplicación.

La apuesta de Google por la inteligencia artificial

El lanzamiento de Video Remix forma parte de la estrategia de Google para integrar cada vez más funciones de IA generativa en sus servicios. En los últimos meses, Google Fotos también incorporó Me Meme, una herramienta capaz de crear memes a partir de imágenes almacenadas en la galería mediante inteligencia artificial.

El objetivo es convertir clips cotidianos en contenidos listos para compartir en redes sociales.

Además, la aplicación sumó la pestaña Recuerdos, que organiza automáticamente colecciones de fotos con ayuda de IA y permite personalizar qué personas o momentos aparecen en esas recopilaciones.

Google también advierte que, al tratarse de funciones impulsadas por inteligencia artificial, los resultados pueden ser inesperados o contener imprecisiones. Por ese motivo, la compañía invita a los usuarios a enviar comentarios para seguir mejorando el funcionamiento de estas herramientas a medida que evolucionan.