Mirtha Legrand sorprendió a todos al hablar de los amores que tuvo tras enviudar: "Recuerdo..."

Mirtha Legrand habló de los amores que tuvo tras enviudar.

Mirtha Legrand llevó adelante este último sábado 11 de julio por la noche una nueva edición de La Noche de Mirtha, con horario especial (a las 20:00) debido al partido de Argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La conductora contó con la presencia del cardiólogo Mario Fitz Maurice; el actor Juan Gil Navarro y las actrices Gabriela Sari y Marta González. A lo largo de la noche, los cinco hablaron sobre diferentes temas: desde cómo le está yendo a La Scaloneta hasta la situación del país a nivel socioeconómico y político. Sin embargo, hubo también lugar para una charla sobre el amor. Una que involucró a la histórica presentadora.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 11 de julio.

Mirtha Legrand y la verdad sobre si hubo amores tras enviudar

Esto último ocurrió luego de que Marta González le recriminara entre risas a La Chiqui que ella también "tuvo los suyos antes de Daniel (Tinayre)", haciendo alusión a las parejas. "No quieras que lo cuente”, la advirtió de manera jocosa, aunque señaló: "Las caballeras no tenemos memoria".

Valiéndose de este diálogo, Gabriela Sari deslizó una pregunta que seguramente muchos tenían: "¿Y después de Daniel qué fue del amor?". Con el semblante un poco más serio, aunque no por ello menos ameno, respondió: "Ay, no quiero hablar de mí. Pero no, nada más, nada más. Yo recuerdo a mi marido".

En esa misma línea, evidenció que aún así poseyó y posee muchos más amores al margen de su versión romántica: "Tengo a mi hija (Marcela Tinayre), mi hijo (Daniel) murió también, tengo mis nietos, tengo la gente que siento que me quiere, el público". "Siento mi carrera, yo no quiero dejar de trabajar", concluyó con suma devoción al rol que desempeñó a lo largo de su vida.