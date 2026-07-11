Increíble polémica en el gol de Inglaterra vs. Noruega en el Mundial 2026: debió ser anulado

Una insólita jugada en el Mundial 2026 desató la polémica: el gol de Inglaterra ante Noruega debió ser anulado por un contacto de la pelota con una cámara.

El Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de controversias arbitrales y, esta vez, tuvo como protagonista al duelo entre Inglaterra y Noruega. Cuando parecía que el certamen transitaba sin grandes escándalos, una acción casi imperceptible terminó instalando un fuerte debate reglamentario: antes del empate de Jude Bellingham, la pelota habría impactado en una cámara spider, una situación que, según las Reglas de Juego, obligaba a invalidar el gol.

La jugada pasó completamente desapercibida durante el partido, incluso para el equipo arbitral y el VAR. Sin embargo, las repeticiones televisivas comenzaron a sembrar dudas y rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales. La discusión no tardó en instalarse entre especialistas, periodistas y exárbitros, que coincidieron en un punto: si existió contacto con la cámara, el tanto no debió subir al marcador.

La acción se suma a otras polémicas que marcaron los últimos días del Mundial 2026. Primero fueron las protestas de Egipto tras la derrota frente a la Selección Argentina, luego aparecieron los reclamos en España-Bélgica y ahora Inglaterra quedó en el centro de la escena por una situación inédita que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro frente a Noruega.

La jugada que desató la controversia

Todo ocurrió en la acción que terminó con el empate inglés. Luego de un saque de arco ejecutado por el arquero Ørjan Nyland, la pelota recorrió varios metros por el aire antes de llegar a la zona donde Inglaterra inició la jugada del empate. Jude Bellingham terminó definiendo la acción y celebró el gol con una explosión de alegría, mientras corría hacia el círculo central para acelerar la reanudación del partido.

Sin embargo, del otro lado comenzaron los reclamos. Erling Haaland protestó inmediatamente, Martin Ødegaard buscó explicaciones mirando hacia el banco de suplentes y el propio Nyland señalaba hacia la parte superior del estadio, aunque en ese momento nadie comprendía exactamente qué reclamaban los futbolistas noruegos.

La repetición reveló un detalle casi imposible de ver

La explicación llegó recién durante el entretiempo.

La transmisión de FOX Sports, con Zlatan Ibrahimovic como comentarista, mostró una repetición donde se aprecia que el balón habría rozado levemente la cámara spider utilizada para realizar las tomas aéreas del partido.

El contacto fue mínimo y prácticamente imperceptible a velocidad normal. Incluso, la trayectoria de la pelota apenas se modificó, motivo por el cual la acción pasó inadvertida tanto para los asistentes como para el árbitro principal.

No obstante, el reglamento no evalúa la intensidad del contacto sino el hecho de que exista una interferencia con un elemento considerado externo al juego.

Qué dice el reglamento sobre la cámara spider

Las Reglas de Juego de la FIFA consideran a la cámara spider como un "agente externo".

Dentro de esa categoría se incluyen todas las personas u objetos ajenos al desarrollo normal del partido, como estructuras, animales o cualquier elemento que pueda interferir accidentalmente con el balón.

En consecuencia, si la pelota entra en contacto con alguno de estos agentes externos durante una acción de juego, el árbitro debe detener el partido y reanudarlo mediante un balón a tierra en el lugar donde se produjo la interferencia.

Eso significa que, de comprobarse el roce con la cámara, el gol de Jude Bellingham tendría que haber sido invalidado automáticamente.

El VAR quedó en el centro de las críticas

Como sucede con cada gol convertido en una competencia organizada por la FIFA, el VAR revisó toda la secuencia previa al tanto inglés. Sin embargo, en esta oportunidad el chequeo no detectó el posible contacto de la pelota con la cámara aérea.

La situación abrió un nuevo debate sobre los protocolos de revisión y sobre el alcance de la tecnología utilizada en el Mundial 2026. Si bien la acción fue extremadamente difícil de advertir, muchos cuestionan que ninguna de las múltiples cámaras disponibles haya permitido detectar un detalle que terminó siendo determinante desde el punto de vista reglamentario.

La polémica también alimentó las críticas sobre la utilización del VAR, una herramienta creada justamente para evitar este tipo de errores en jugadas decisivas.

Noruega reclamó desde el primer instante

Lo llamativo es que los futbolistas noruegos advirtieron inmediatamente que algo había sucedido. Mientras Bellingham festejaba el empate, varios jugadores comenzaron a reclamar mirando hacia la parte superior del estadio.

Ese comportamiento llamó la atención recién cuando aparecieron las imágenes televisivas que mostraron el supuesto roce con la cámara spider. Aunque el partido continuó con normalidad y el resultado no fue modificado, la secuencia quedó instalada como una de las jugadas más curiosas de toda la Copa del Mundo.