Quién era Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica de 25 años que murió tras jugar el Mundial 2026

Quién era Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que murió tras jugar el Mundial

Este sábado 11 de julio, la muerte de Jayden Adams causó conmoción en el fútbol después de que el mencionado futbolista dispute el Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica. El joven de 25 años era una de las principales joyas del seleccionado y en los minutos que sumó en el torneo tuvo la oportunidad de demostrarlo. A lo largo de su carrera pasó por dos clubes y en ambos fue gran protagonista para luego ganarse un lugar para representar a su país en una Copa del Mundo.

Quién era Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que murió a los 25 años tras jugar el Mundial 2026

Su debut en Primera División se dio en el Stellenbosch FC sudafricano en el año 2020, donde hizo las inferiores y firmó contrato profesional, siendo el primero de la historia en hacerlo allí. Fueron 139 partidos los que jugó con la camiseta del equipo para en 2025 arribar al Mamelodi Sundowns, con el que jugó el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. En la Selección Mayor jugó su primer partido en 2022 y dos años más tarde estuvo cerca de consagrarse en la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil. Sin embargo, el equipo terminó en el tercer lugar del certamen.

Ya en 2026 apareció en la lista de convocados de Hugo Bross para disputar el Mundial y tuvo minutos en cancha, salvo en la eliminación a manos de Canadá en 16avos de final. Adams estuvo desde el arranque contra México y República Checa, no así en la victoria por 1 a 0 contra Corea del Sur en donde sellaron su pase a la siguiente fase. No convirtió goles ni dio asistencias en los goles convertidos, pero sí tuvo protagonismo en la cancha siendo parte del seleccionado.

Jayden Adams, figura de Sudáfrica, murió a los 25 años

Los golpazos que recibió Jayden Adams en sus últimos años de vida

Días previos al duelo ante República Checa que terminó 1 a 1 en la Copa del Mundo, el volante sudafricano recibió la peor noticia. Marianna Adams, abuela de Jayden, falleció pocas horas antes del mencionado compromiso con él en el torneo. Más allá de lo sucedido, tomó la decisión de jugar y estuvo desde el arranque. En 2023 vivió una situación similar con la muerte de su mejor amigo llamado Oswhin Andries, a quien recordaba en su bio de Instagram con su nombre.

De qué murió Jayden Adams

El ​centrocampista internacional sudafricano nacido un 5 de mayo del 2001, que disputó los tres partidos de la fase ‌de grupos de ‌su selección en el Mundial de 2026, murió este sábado, según informó el Ministerio de Deportes del país. Por el momento no fue revelada la causa de la muerte del exjugador oriundo de Ciudad del Cabo.

Los números de Jayden Adams en su carrera