Momento de terror: Juana Viale casi atropella a un periodista que le preguntaba por su separación

Juana Viale quiso evitar un periodista y casi lo atropella.

Un cronista de PrimiciasYa (América TV) vivió un momento de máxima tensión al intentar conseguir una palabra de Juana Viale sobre los rumores de separación de Yago Lange, y terminó a centímetros de ser embestido por la camioneta de la conductora.

Todo comenzó luego de que en el ciclo dieran a conocer una versión que indica que la ruptura entre Viale y Lange habría estado motivada por una presunta infidelidad de él. Ante esto, el cronista Oliver Quiroz decidió esperar a la actriz para intentar obtener su palabra. Cuando la vio, se acercó y lanzó la pregunta directa: quería saber si estaba separada.

Juana Viale se separó de su pareja.

La maniobra que terminó en susto

La conductora optó por no responder y se dirigió hacia su camioneta para retirarse del lugar. Fue en ese momento cuando protagonizó la escena de mayor tensión: al hacer marcha atrás con el vehículo, estuvo a punto de embestir al periodista, que se encontraba parado junto a la puerta. El cronista logró correrse a tiempo y evitar el impacto.

Antes de mostrar el video del cruce, Quiroz había relatado en la redacción una conversación con una persona cercana a la actriz, quien le confirmó que la consulta tenía que ver con la separación. Esa misma fuente le había contado que, días atrás, durante una grabación de los almuerzos, Viale se mostró muy triste y encerrada en su camarín, sin querer relacionarse ni con invitados ni con el resto del equipo.

En paralelo, empezó a circular una nueva hipótesis sobre el final de la pareja. Si bien en un primer momento se había hablado de un desgaste vincular producto de la distancia y los viajes que no coincidían, el periodista Pablo Layus sumó un dato que cambió el eje de la historia: según su información, Viale se habría enterado de que había una tercera persona involucrada, lo que explicaría por qué los tiempos y compromisos de Lange no eran, en realidad, los que ella creía.