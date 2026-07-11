“Sufrir toda la vida”: importante influencer argentina es denunciada por su propio hijo

Hijo de influencer la denunció a su madre por maltratos.

Un testimonio que generó fuerte repercusión en las redes. Tomás Cataldi, de 20 años, hijo de la influencer Geraldine Mayer, rompió el silencio y expuso una serie de situaciones que, según relató, atravesó desde su infancia a manos de su madre.

En un video que pidió expresamente que se difundiera, el joven explicó que decidió hablar tras dos décadas de silencio. Describió a su madre como una persona narcisista y manipuladora, y afirmó que durante años sufrió maltrato psicológico de su parte, algo que, según dijo, contrastaba fuertemente con la imagen de familia perfecta que ella proyectaba en sus redes, donde solía mostrar contenido de moda, lujo y armonía familiar.

Geraldine Mayer fue denunciada por su hijo.

Gritos, comparaciones y una frase que quedó grabada

Tomás Cataldi relató que su madre lo comparaba constantemente con otros chicos y que las humillaciones eran moneda corriente en su casa. Contó que a los 13 años ella le dijo una frase que nunca pudo olvidar, en la que ponía en duda su capacidad, y que ese momento quedó marcado como uno de los más dolorosos de su vida.

El joven también hizo referencia a un momento de profunda crisis emocional en el que buscó apoyo y, según su relato, la respuesta que recibió fue que estaba "loco" y que necesitaba internación, en lugar de contención. Además mencionó episodios de restricción alimentaria durante su adolescencia y un episodio de violencia física que atribuyó a su padre.

"No tengo tanto material, pero tengo pruebas"

Cataldi aseguró contar con conversaciones y mensajes que respaldarían parte de lo que denunció, y cerró su descargo con un mensaje directo a quienes lo estén viendo: lo que se muestra en redes no siempre refleja lo que pasa puertas adentro.

El testimonio se viralizó rápidamente y reabrió el debate sobre la brecha entre la imagen idealizada que muchas figuras públicas construyen en redes sociales y las realidades familiares que pueden esconderse detrás.