Ébola en el Congo: murieron 648 personas y hay otros 1.830 casos registrados

La República Democrática del Congo confirmó un fuerte aumento de los casos de ébola, con un total de 1.830 contagios confirmados y 648 muertes desde el inicio del brote. Las autoridades sanitarias informaron además que 764 pacientes permanecen internados y que la enfermedad ya cruzó la frontera hacia Uganda.

El brote, declarado oficialmente el 15 de mayo, ya es considerado la tercera peor epidemia de ébola registrada hasta el momento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la cepa responsable no cuenta con una vacuna autorizada ni con un tratamiento específico.

El último reporte del Ministerio de Comunicaciones de la República Democrática del Congo actualizó este viernes el balance oficial del brote de ébola y confirmó que ya se contabilizan 1.830 casos positivos y 648 personas fallecidas. Las cifras corresponden a los casos confirmados hasta el jueves y muestran que la enfermedad mantiene una tasa de letalidad del 34,1%, uno de los principales indicadores que preocupa a las autoridades sanitarias.

Además, el Gobierno informó que actualmente 764 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalización, mientras que 295 personas lograron recuperarse de la enfermedad.

En qué parte del Congo está concentrado el brote de ébola

El foco principal de la epidemia se encuentra en la provincia de Ituri, ubicada en el este del país y considerada el epicentro del brote. Sin embargo, la enfermedad también se expandió hacia las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde continúan registrándose nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias además investigan dos casos detectados en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo, para determinar si están relacionados con la expansión del brote. La situación mantiene en alerta al sistema de salud congoleño debido a la velocidad con la que el virus continúa propagándose en distintas regiones, según advirtieron fuentes médicas en la zona.

El virus ya llegó a Uganda

La epidemia dejó de estar limitada al territorio congoleño y ya alcanzó a Uganda, país vecino de la República Democrática del Congo. De acuerdo a los datos oficiales, fueron confirmados 20 casos, de los cuales 15 son considerados importados desde el Congo. Además, las autoridades ugandesas informaron que ya se registraron dos fallecimientos vinculados a este brote.

El primer foco fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo en Ituri, una provincia fronteriza tanto con Uganda como con Sudán del Sur, lo que facilitó la circulación de personas y elevó el riesgo de transmisión internacional.

Qué cepa de ébola circula y por qué preocupa

La Organización Mundial de la Salud confirmó que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante del virus cuya tasa de mortalidad suele ubicarse entre el 30% y el 50%.

Uno de los principales problemas es que actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para combatir esta variante del virus. Esto obliga a centrar los esfuerzos en la detección temprana de casos, el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto con los infectados.