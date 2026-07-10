Panamá evalúa continuidad de Christiansen como DT de selección tras finalización de contrato

La continuidad de Thomas Christiansen como director técnico de la selección de Panamá se encuentra en ‌un proceso de evaluación ‌tras la finalización de su contrato, informó el viernes el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias.

El directivo aclaró que también están analizando otras opciones de candidatos para tomar el puesto, aunque no mencionó los nombres.

"Se está en proceso de evaluación para ver quiénes ​podrían ser los ⁠candidatos que la federación tomaría en cuenta para este ‌nuevo proceso. Entre ellos, por supuesto que ⁠está Thomas Christiansen. Vamos a tomar ⁠la mejor decisión en beneficio de la Fepafut”, dijo Arias en conferencia de prensa.

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"Thomas Christiansen es una opción importante, me ⁠imagino que si él está conversando con nosotros ​es que somos una opción para él, ‌si ha recibido ofertas de ‌otro lado no lo sabemos, no nos ha comunicado ⁠nada al respecto. Somos muy claros en lo que queremos, mantener un proyecto deportivo con una metodología de trabajo, con una identidad de juego, y puede ser ​que nos ‌la siga dando Thomas Christiansen o puede ser que traigamos a otra persona que continúe haciéndolo", agregó.

El directivo aclaró que el contrato de Christiansen finalizó el 30 de junio, tres días después ⁠de que la selección de Panamá fue eliminada del Mundial sin haber sumado puntos ni marcado un solo gol.

En su segunda Copa del Mundo, los "Canaleros" perdieron 1-0 ante Ghana y Croacia, y 2-0 ante Inglaterra en el Grupo L.

"Thomas ha demostrado que quiere a Panamá, y Panamá también ha demostrado que ‌quiere a Thomas. Se harán todos los esfuerzos posibles para que eso se dé (renovación), y si no habrá que tomar las alternativas", apuntó Arias.

Christiansen asumió como director técnico de Panamá en 2020, y bajo su gestión la selección centroamericana registró ‌45 triunfos, 22 empates y 27 derrotas.

Arias mencionó que la decisión sobre el técnico podrían darla a conocer a finales de agosto.

"Estamos ‌analizando un buen ⁠grupo de curriculums, en este momento todas son figuras internacionales incluyendo a Thomas. No se ​olviden de Thomas, todos son figuras internacionales y Thomas está entre ellos”, dijo a Reuters Jaime Penedo, director deportivo de la Fepafut.

Con información de Reuters