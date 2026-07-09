Nueva York demanda a 3M, DuPont y otros por "sustancias químicas eternas" tóxicas en productos

El estado de Nueva York demandó el jueves a 3M, DuPont y otras empresas por dañar el medio ambiente y la salud de las personas al comercializar "sustancias químicas eternas" que sabían que eran tóxicas para su uso en productos de consumo.
La fiscal general estatal, Letitia James, acusó a las firmas de ocultar al público durante décadas los riesgos de las sustancias químicas conocidas como PFAS, incluso cuando ya habían comenzado a retirar de forma progresiva algunas de ellas.
También afirmó que los demandados no hicieron nada para reducir de manera significativa la molestia pública a la que contribuyeron durante décadas con la fabricación y venta de estas sustancias químicas.
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Entre los demás demandados están Chemours, Corteva y EIDP, que formaban parte de DuPont antes de su escisión. James quiere que las empresas financien las labores de limpieza, adviertan a los consumidores sobre los riesgos y paguen daños y perjuicios, indemnizaciones y multas civiles.
Los demandados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
"Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades han soportado injustamente los costos de proteger a la población de estas sustancias químicas tóxicas y persistentes, así como de limpiar la contaminación que causan", afirmó James en un comunicado. "Espero poder garantizar que las empresas responsables de la contaminación por PFAS rindan cuentas".
Los PFAS, o sustancias per- y polifluoroalquiladas, se encuentran en cientos de productos de consumo y comerciales, entre ellos cosméticos, sartenes antiadherentes y ropa resistente a las manchas.
Se conocen como "sustancias químicas eternas" porque no se degradan fácilmente en el cuerpo humano ni en el medio ambiente. Han sido relacionados con efectos negativos para la salud, como el aumento del colesterol, bajo peso al nacer, menor respuesta de los anticuerpos a las vacunas y el cáncer de riñón y de testículos.
(Editado en español por Carlos Serrano)