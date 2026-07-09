Nueva York demanda a 3M, DuPont y otros por "sustancias químicas eternas" tóxicas en productos

Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghái

El estado de Nueva York demandó el jueves a 3M, DuPont y ‌otras empresas por ‌dañar el medio ambiente y la salud de las personas al comercializar "sustancias químicas eternas" que sabían que eran tóxicas para su uso en productos de consumo.

La fiscal general estatal, Letitia James, acusó a las firmas de ocultar al ​público durante décadas ⁠los riesgos de las sustancias químicas conocidas ‌como PFAS, incluso cuando ya habían ⁠comenzado a retirar de ⁠forma progresiva algunas de ellas.

También afirmó que los demandados no hicieron nada para reducir de manera significativa ⁠la molestia pública a la que ​contribuyeron durante décadas con la fabricación ‌y venta de estas ‌sustancias químicas.

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Entre los demás demandados están Chemours, ⁠Corteva y EIDP, que formaban parte de DuPont antes de su escisión. James quiere que las empresas financien las labores de limpieza, ​adviertan a ‌los consumidores sobre los riesgos y paguen daños y perjuicios, indemnizaciones y multas civiles.

Los demandados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Durante demasiado tiempo, nuestras ⁠comunidades han soportado injustamente los costos de proteger a la población de estas sustancias químicas tóxicas y persistentes, así como de limpiar la contaminación que causan", afirmó James en un comunicado. "Espero poder garantizar que las empresas responsables de la contaminación por ‌PFAS rindan cuentas".

Los PFAS, o sustancias per- y polifluoroalquiladas, se encuentran en cientos de productos de consumo y comerciales, entre ellos cosméticos, sartenes antiadherentes y ropa resistente a las manchas.

Se conocen como "sustancias ‌químicas eternas" porque no se degradan fácilmente en el cuerpo humano ni en el medio ambiente. Han ‌sido relacionados ⁠con efectos negativos para la salud, como el aumento del colesterol, bajo ​peso al nacer, menor respuesta de los anticuerpos a las vacunas y el cáncer de riñón y de testículos.

(Editado en español por Carlos Serrano)