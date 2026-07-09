La FIFA acabó con el llanto de Egipto sobre el arbitraje ante la Selección Argentina: "Sin cabida"

Chau Egipto: la FIFA le dio la razón a Argentina con el arbitraje en el Mundial 2026.

La FIFA terminó con el llanto de Egipto y dejó en claro que Francois Letexier no favoreció a la Selección Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026. El Director de Arbitraje de la máxima entidad, Pierluigi Collina, declaró que las acusaciones de los africanos fueron "infundadas" y ratificó que el trabajo del juez francés fue positivo. También elogió a otro galo como Jerome Brisard, que estuvo a cargo del VAR.

El exjuez italiano de 66 años le brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA y dejó en claro que los fallos fueron correctos en las dos jugadas que reclama Egipto. De hecho, aseveró que fue falta a Lisandro Martínez en la previa al gol del 2-0 anulado y que no hubo penal de Julián Álvarez a Mohamed Salah antes del tanto del 3-2 de Enzo Fernández.

Collina, Director de Arbitraje de la FIFA, desestimó las protestas de Egipto contra Argentina

El exárbitro italiano disparó acerca de cómo se manejan en este tipo de situaciones: “Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”.

Incluso, con relación al gol anulado a Egipto detalló que “cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”. Esta explicación puntual fue sobre la APP: Attacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón) que se aplicó para anular el gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre "Licha".

“Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, profundizó Collina.

Collina, el líder de los árbitros en la FIFA.

A su vez, con respecto al tanto de Fernández, añadió que “del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción".

"De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Salah, y el número 9 de Argentina, Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol. Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, concluyó el italiano.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el sábado 11 de julio desde las 22 de Argentina en Kansas, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow.