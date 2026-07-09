Bonnie Tyler murió a los 75 años de edad.

La icónica cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas de la música pop-rock de la década de 1980, murió a los 75 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, generando una fuerte repercusión mundial y también en la Argentina.

Las canciones más reconocidas que dejó son "Total Eclipse of the Heart", tema con el que se hizo mundialmente conocida en 1983 y que luego en Spotify alcanzó las mil millones de reproducciones en 2026, y también "It's a Heartache", lanzada en 1977. Esta última fue transformada en una histórica canción popular que suena en las canchas del fútbol argentino, donde hinchas la convirtieron en casi un himno: "Jugadores..., a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie".

De qué murió Bonnie Tyler

Según informaron sus allegados y familiares, la muerte de la artista se produjo de manera inesperada en un hospital de Portugal, país donde residía desde hacía algunos años. Su fallecimiento se debió a complicaciones derivadas de una perforación intestinal, cuadro de salud por el cual ya había tenido que ser sometida a una cirugía de urgencia en mayo pasado.

El comunicado emitido por su entorno familiar en Instagram detalló: "Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando". En tanto, se informó: "Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia".

Bonnie Tyler murió a los 75 años. Crédito: Instagram Bonnie Tyler

Bonnie Tyler y el sello de una voz inconfundible

Nacida en Gales en 1951 bajo el nombre de Gaynor Hopkins, la cantante construyó una identidad musical única de forma accidental. Tras una operación en sus cuerdas vocales para extirpar nódulos, no realizó el reposo médico correspondiente. El resultado fue esa voz rasgada y potente que la distinguió en la escena internacional.

A lo largo de su carrera, Bonnie Tyler tuvo importantes reconocimientos:

"Lost in France" (1976): su primer gran impacto en las listas británicas.

su primer gran impacto en las listas británicas. "Holding Out for a Hero" (1984): hit de la banda sonora del film Footloose que obtuvo el triple disco de platino.

hit de la banda sonora del film Footloose que obtuvo el triple disco de platino. Premios: recibió tres nominaciones a los premios Grammy Awards.

Al momento de su fallecimiento, Bonnie Tyler se mantenía activa en la industria: acababa de lanzar el sencillo "Only Love" y tenía programada una gira de varios meses por Europa. En tanto, estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan.