Las autoridades de Irán denunciaron este jueves que el Ejército de Estados Unidos lanzó en las últimas horas un ataque contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr, situada en la provincia homónima (sur), sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales. En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.
Irán denuncia un ataque de EEUU contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Ahora denuncian que atacaron zonas cercanas a un reactor nuclear.
Hace 25 minutos
Irán denuncia un ataque de EEUU contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr
Las autoridades de Irán han denunciado este jueves que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas un ataque contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr, situada en la provincia homónima (sur), sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.
"En continuación de los ataques del enemigo estadounidense y la violación del acuerdo de alto el fuego, varios puntos de la provincia de Bushehr, incluido el perímetro de la central nuclear, fueron alcanzados esta tarde por proyectiles enemigos estadounidenses", ha dicho el vicegobernador de Bushehr para Asuntos Políticos, Sociales y de Seguridad, Ehsan Yahanian, en declaraciones concedidas a la agencia de noticias ISNA.
Hace 25 minutos
Suspendidos los trenes entre Teherán y Mashhad por los ataques de EEUU antes del entierro de Jamenei
Las autoridades de Irán han suspendido este jueves el servicio ferroviario entre la capital, Teherán, y la ciudad de Mashhad a causa de la última oleada de bombardeos lanzada por Estados Unidos contra el país, a pocas horas del inicio del entierro del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en un importante mausoleo de esta segunda ciudad (noreste).
"Tras el criminal ataque perpetrado esta mañana por el enemigo sionista-estadounidense en uno de los puntos de la ruta ferroviaria entre Teherán y Mashhad, se ha interrumpido la circulación de trenes de pasajeros en esta ruta", ha indicado Ferrocarriles de la República Islámica de Irán en un mensaje publicado en redes sociales.
Así, ha resaltado que los equipos técnicos "fueron enviados de inmediato al lugar" y ha agregado que "las labores de reconstrucción ya están en marcha". "Se están realizando esfuerzos para reparar esta ruta lo antes posible", ha manifestado, antes de resaltar que los afectados están siendo trasladados a través de otros medios de transporte.
Los actos funerarios en honor a Jamenei, asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país asiático arrancaron el viernes en Teherán y, tras una jornada de procesiones en las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala el jueves, su cuerpo será enterrado hoy en el mausoleo del Imam Reza, considerado uno de los más importantes centros de peregrinación chií.
Hace 25 minutos
Nuevos ataques de EEUU a Irán provocan represalias de Teherán contra Kuwait y Baréin
FOTO DE ARCHIVO. El humo sale de un incendio tras una explosión, mientras se reportan explosiones por parte de medios estatales iraníes, en Bandar Abás, provincia de Hormozgán, Irán
El ejército estadounidense anunció el miércoles que había lanzado nuevos ataques contra Irán para mantener abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, lo que provocó ataques iraníes contra Kuwait y Baréin en una nueva escalada que ha dado al traste con los esfuerzos por poner fin a la guerra.
Hace 19 horas
El petróleo se disparó más del 8% y superó los US$ 80 tras las amenazas de Trump
La ruptura del pacto de tregua firmado hace dos semanas provocó un temblor en los mercados de materias primas. El barril de crudo Brent tocó máximos que no se veían desde junio y el gas europeo subió un 5%.
Hace 21 horas
Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán: "Los vamos a golpear fuerte"
El presidente de Estados Unidos dio por terminado el alto el fuego y amenazó con reimponer un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Exigió la desnuclearización total de Teherán como condición para volver a negociar.
Hace 22 horas
El FMI bajó al 3% su previsión de crecimiento global por la guerra en Medio Oriente
El organismo estimó que la economía mundial crecerá un 3% en 2026. Advirtió que la inflación subirá al 4,7% por el encarecimiento de la energía y el impacto del conflicto que involucra a EE.UU., Israel e Irán.
FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington, D.C.
07:07 | 08/07/2026
Máxima tensión: EE. UU. escaló los ataques y suenan sirenas en Bahrein y Qatar
El martes, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Bahréin y Qatar activaron sus alarmas antiaéreas, según medios locales.
22:03 | 07/07/2026
Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán
El Comando Central estadounidense anunció el lanzamiento de ataques contundentes contra territorio iraní. Acusaron a Teherán de haber atacado primero a tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche. El gobierno persa prometió "tomar medidas decisivas" para proteger sus intereses y seguridad nacional.
07:08 | 07/07/2026
EE.UU. vuelve a bombardear a Irán y lo acusa de atacar barcos en Ormuz
Lo anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Dijo que los bombardeos van a "imponer costos importantes" a Irán y acusó a la República Islámica de "una agresión no provocada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego". Las negociaciones de paz, al borde de la ruptura.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun.
21:38 | 06/07/2026
Hamas disolvió el Gobierno de Gaza e Israel tildó la medida de "maniobra"
Ante el anuncio del grupo palestino, el gobierno israelí respondió: "Mientras Hamas conserve sus armas, cualquier gobierno civil funcionará, por supuesto, según lo dicte Hamas". Silencio de Estados Unidos.
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la ofensiva israelí y de las tiendas de campaña que dan cobijo a los palestinos desplazados en la ciudad de Gaza
10:36 | 06/07/2026
Israel no permite que los libaneses vuelvan a sus casas y sigue atacando
El Ejército israelí destruyó más de 90.000 casas en el sur del territorio ocupado y todavía más de 600.000 libaneses esperan por volver a sus casas. En paralelo, denunciaron que un buque petrolero comercial fue atacado por "un proyectil de origen desconocido" en el estrecho de Ormuz.
10:06 | 05/07/2026
Otro día del funeral de Jamenei en Irán: millones de personas participan
Las ceremonias fúnebres del ayatolá concluirán el 9 de julio en Mashhad, la ciudad donde nació en 1939. El mandatario será enterrado allí en el santuario del imán Reza, cuya tumba es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los chiíes.
El funeral de Jamenei en Irán, en vivo.
17:43 | 04/07/2026
El DT de Egipto estalló de felicidad y le dedicó el triunfo a Palestina
Tras vencer a Asutralia por penales y avanzar a octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan tuvo un gesto conmovedor.
Egipto hizo historia en el Mundial 2026, eliminó a Australia por penales y su DT Hossam Hassan dedicó la clasificación a Palestina con un gesto conmovedor.
11:11 | 04/07/2026
Millones despiden al ayatolá Alí Jamenei mientras Cisjordania sigue bajo ataque israelí
Una multitud colmó las calles de Teherán para el cortejo fúnebre del ex ayatolá Alí Jamenei, asesinado en febrero cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. En paralelo, el Ejército israelí lanzó un ataque aéreo sobre una aldea cisjordana e hirió a tres palestinos.
07:38 | 03/07/2026
Trump redobla la presión sobre la OTAN mientras Irán inicia los funerales de Alí Jamenei
El presidente de Estados Unidos volvió a cuestionar a sus aliados por el gasto en defensa y por no acompañar la ofensiva contra Irán. El dirigente republicano aseguró que las negociaciones nucleares avanzan con resultados favorables para Washington. En paralelo, Teherán dio inicio a las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei.
Donald Trump y el actual líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei.
07:39 | 02/07/2026
Israel continúa atacando Líbano y Gaza, mientras se activan las alarmas en su territorio
El gobierno de Israel sigue presionando a Irán en el marco de las negociaciones por el paso por el estrecho de Ormuz. En paralelo, su ejército atacó con drones el sur de Gaza y un hospital en el Líbano, mientras se activaron las alarmas antiaéreas en dos localidades del norte israelí.
16:53 | 01/07/2026
EE.UU. construirá su embajada en Jerusalén en tierras reclamadas por palestinos
El acuerdo entre Israel y Estados Unidos para trasladar su embajada a Jerusalén echó aún más nafta al conflicto con los palestinos ya que el predio elegido para la sede diplomática es reclamado por familias palestinas que denuncian que les fue expropiado en 1950.