Nuevos ataques de EEUU a Irán provocan represalias de Teherán contra Kuwait y Baréin

FOTO DE ARCHIVO. El humo sale de un incendio tras una explosión, mientras se reportan explosiones por parte de medios estatales iraníes, en Bandar Abás, provincia de Hormozgán, Irán

El ejército estadounidense anunció el miércoles que había lanzado nuevos ataques contra Irán para mantener abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, lo que provocó ataques iraníes contra Kuwait y Baréin en una nueva escalada que ha dado al traste con los esfuerzos por poner fin a ‌la guerra.

La nueva ronda de ataques, que según Estados Unidos se ‌llevó a cabo en respuesta al asalto del martes contra tres buques de carga que transitaban por el estrecho, se produjo horas después de que el presidente Donald Trump dijera que consideraba "finalizado" el alto el fuego provisional con Irán.

"Las fuerzas del Mando Central de EEUU han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para mermar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", escribió el CENTCOM, el mando de las Fuerzas Armadas de EEUU para Oriente Medio, en X.

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"Estados Unidos responsabiliza a Irán de la reciente agresión injustificada contra la navegación comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía navegable internacional vital."

Los ataques estadounidenses golpearon varias ciudades a lo largo de la costa sur de Irán y dejaron algunas zonas sin suministro eléctrico. Irán respondió con ​un segundo día de ataques contra Kuwait y ⁠Baréin, países que albergan bases militares estadounidenses.

El Ministerio de Defensa de Kuwait dijo que estaba interceptando misiles y drones, mientras que Qatar emitió brevemente una ‌alerta de "amenaza de seguridad elevada" antes de dar posteriormente la señal de vía libre.

Los ataques estadounidenses a Irán del miércoles serán más ⁠numerosos que los llevados a cabo el martes, según declaró a Reuters un funcionario estadounidense que ⁠habló bajo condición de anonimato.

"Esto es en represalia por el bombardeo de buques por parte de Irán ayer. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El control del estrecho, por el que pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de la guerra, ha otorgado a Teherán ⁠una enorme ventaja, lo que le permite, en la práctica, forzar un punto muerto con el ejército más poderoso del mundo. Aunque Irán no ​ha reivindicado la autoría de los ataques a los buques, los analistas afirman que Teherán utiliza este tipo de ‌acciones para ganar ventaja en las negociaciones.

"Estados Unidos aún tiene que aprender que ‌la intimidación y el incumplimiento de sus compromisos ya no salen gratis. Que quede claro: si atacáis, recibiréis una respuesta", escribió en X el principal ⁠negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

"El estrecho de Ormuz solo se reabrirá según las condiciones de Irán, no mediante las amenazas de EEUU."

El último intercambio de ataques parece haber empañado las esperanzas de convertir el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio en un acuerdo permanente para poner fin a la guerra, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Cuando se le preguntó el miércoles, antes de una cumbre de la OTAN en Turquía, si el memorándum ​de entendimiento había llegado a ‌su fin, Trump respondió: "Es una pregunta muy interesante. En mi opinión, creo que se ha acabado. No quiero tratar con ellos".

"Si llegamos a un acuerdo con Irán, no estoy seguro de que vaya a durar", añadió Trump más tarde. "Me han parecido gente muy deshonesta".

Sin embargo, Trump, que ha amenazado en repetidas ocasiones con intensificar la acción militar antes de dar marcha atrás, dijo que no esperaba que se volviera a una guerra en toda regla, y que no estaba claro si continuarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo permanente.

También el miércoles, Trump dijo que no ⁠creía que la guerra se reanudara: "Cualquier cosa que ocurra terminará muy rápidamente (…) y solo la hará (la situación) más segura, incluso para el petróleo".

Los ataques del miércoles hicieron subir los precios del petróleo, y los futuros del crudo Brent subían alrededor de un 1%, hasta los 78,80 dólares por barril, a las 0054 GMT. Aun así, los precios se mantenían muy por debajo del máximo alcanzado a finales de abril, de más de 120 dólares por barril.

GRAN CIUDAD PORTUARIA IRANÍ AFECTADA POR LOS ATAQUES

Medios de comunicación iraníes informaron de ataques principalmente a lo largo de la costa sur de Irán, desde el estrecho de Ormuz hasta el golfo de Omán.

Entre las localidades afectadas se encontraban Bandar Abás, donde se encuentra el mayor puerto de Irán y las principales instalaciones de la Armada y de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz, así como Konarak y Chabahar, ciudades costeras ‌vecinas cercanas a la frontera de Irán con Pakistán.

Se había restablecido el suministro eléctrico en la mayor parte de Chabahar después de que los ataques dejaran sin electricidad a algunas zonas de la ciudad, informó la agencia de noticias Mehr, que cita a la empresa eléctrica local. Medios de comunicación también informaron de que una torre de control del tráfico marítimo en Chabahar había sido alcanzada.

Un bombero murió en un ataque al aeropuerto de la ciudad de Iranshahr, en el sureste del país, según informaron medios estatales. En el norte de Irán, un ataque estadounidense alcanzó un puente ferroviario cerca de la localidad de Aqqala, según Press TV.

Antes de los nuevos ataques estadounidenses del miércoles, ‌el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, había afirmado que los ataques estadounidenses habían violado el memorándum al cuestionar una cláusula que "hace hincapié en la responsabilidad de la República Islámica de Irán a la hora de determinar las medidas para el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz".

Un portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional ‌del Parlamento había señalado que entre ⁠las opciones de represalia se incluían la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el cambio de la doctrina nuclear de Irán y el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo, otra ruta marítima mundial crucial.

En una carta dirigida el ​miércoles al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la misión de Irán ante la ONU acusó a Estados Unidos de "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de sus obligaciones internacionales" y afirmó que sus ataques infringían el memorándum de entendimiento firmado por ambos países.

Con información de Reuters