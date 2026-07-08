Cómo saber si ARCA te recategorizó el Monotributo

Cómo saber si ARCA me recategorizó del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la facultad de modificar de oficio la categoría de los contribuyentes del Monotributo cuando detecta inconsistencias fiscales.

Para ello, la ex AFIP cruza datos como la facturación electrónica, consumos con tarjetas y movimientos bancarios, sin que el trabajador independiente reciba necesariamente un aviso previo.

En ese sentido, muchos monotributistas se enteran del cambio solo al ingresar al sistema, y esta modificación puede traer consecuencias importantes, como un aumento en el importe mensual a pagar y la generación de deudas retroactivas con intereses. Esta situación cobra especial relevancia en julio, mes en que comienza la recategorización semestral obligatoria.

Cómo saber si fui recategorizado por ARCA

Para saber si fuiste recategorizado, es fundamental ingresar al Portal Monotributo con tu CUIT y Clave Fiscal y revisar el Domicilio Fiscal Electrónico. ARCA toma en cuenta parámetros como:

Facturación electrónica: Montos totales facturados en los últimos 12 meses.

Acreditaciones bancarias: Movimientos en cuentas que superen los ingresos declarados.

Plataformas digitales: Reportes de cobros mediante billeteras virtuales o sitios de comercio electrónico.

Si no se presenta una apelación dentro de los plazos legales, la categoría asignada por ARCA queda firme y se debe abonar el monto correspondiente. En caso de que consideres que la recategorización fue errónea, podés presentar un reclamo formal.

Para ello, es necesario consultar en el sistema los motivos del cambio y aportar documentación que respalde tu situación económica, como extractos bancarios o comprobantes de gastos. Mientras se evalúa el reclamo, la nueva categoría seguirá vigente y se deberá pagar el importe mensual correspondiente.

Cabe recordar que los monotributistas de todo el país ya pueden realizar la recategorización semestral del Monotributo, uno de los trámites más importantes del régimen simplificado administrado por la ex AFIP.

El plazo para completar el procedimiento vence el próximo 5 de agosto, fecha límite para que los contribuyentes que registraron cambios en su actividad actualicen su categoría de acuerdo con los parámetros vigentes.

La recategorización se lleva a cabo dos veces al año y tiene como objetivo que cada contribuyente tribute según el volumen real de su actividad económica durante los últimos doce meses.

El procedimiento no alcanza a todos los inscriptos. Solo deberán realizarlo quienes hayan experimentado modificaciones en alguno de esos parámetros durante el último año. En cambio, quienes mantengan las mismas condiciones o hayan iniciado actividades hace menos de seis meses permanecerán automáticamente en la categoría actual, sin necesidad de efectuar ningún trámite.