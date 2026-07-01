ARCA alertó sobre una nueva estafa online.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a advertir sobre una nueva modalidad de estafa virtual que utiliza su nombre e imagen institucional para engañar a los contribuyentes.

En esta oportunidad, los delincuentes se hacen pasar por la ex AFIP y envían correos electrónicos falsos en los que aseguran que existe una encomienda internacional retenida a nombre del destinatario y solicitan el pago de supuestos aranceles, además del envío de una fotografía del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El caso tomó estado público luego de que una usuaria de la red social X relatara que había recibido un correo en el que se le informaba que tenía una encomienda internacional asociada a su número de documento. "Me mandaron un mail de ARCA diciendo que tengo una encomienda internacional con mi número de documento. ¡No compré nada yo!", escribió.

La respuesta del organismo fue inmediata. Desde su cuenta oficial, ARCA confirmó que se trataba de un mensaje fraudulento y recordó que nunca solicita pagos, datos personales ni documentación a través de correos electrónicos. La maniobra responde a una modalidad conocida como phishing, una técnica de ciberdelito mediante la cual los estafadores buscan obtener dinero o información personal simulando ser organismos oficiales o empresas reconocidas.

En este caso, los delincuentes replican con gran precisión la identidad visual de la entidad nacional. El correo incluye el logotipo del organismo, colores institucionales, firmas y hasta información de contacto para transmitir una falsa sensación de legitimidad. El mensaje informa que la supuesta encomienda permanece retenida por falta de pago de aranceles aduaneros y presenta un detalle de conceptos con un monto total que ronda los 200 mil pesos. Entre los cargos aparecen derechos de importación, tasa de estadística, IVA y supuestos costos de almacenamiento.

Sin embargo, el objetivo principal de la estafa no es únicamente obtener ese dinero. El correo también solicita que el destinatario envíe una fotografía del frente de su DNI, indicando incluso que únicamente debe ocultar el número de trámite "por motivos de seguridad". Esa documentación luego puede ser utilizada para cometer distintos tipos de fraudes vinculados al robo de identidad.

Los especialistas advierten que este tipo de engaños resultan cada vez más sofisticados porque los delincuentes suelen contar con datos personales obtenidos a partir de filtraciones de bases de datos. El hecho de que el correo mencione el nombre o el número de documento de la víctima aumenta la credibilidad del mensaje y hace que muchas personas actúen impulsivamente. Además, los estafadores apelan al sentido de urgencia para presionar a las víctimas. En este caso, establecen un plazo de apenas tres días hábiles para regularizar la supuesta situación, generando temor a perder una encomienda o enfrentar sanciones.

Los consejos de ARCA para evitar caer en estafas

Frente a este escenario, ARCA recordó que todas las comunicaciones oficiales se encuentran disponibles exclusivamente dentro del Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente y que nunca solicita información personal, pagos ni documentación mediante correos electrónicos comunes. El organismo recomendó no responder estos mensajes, no hacer clic en enlaces, no descargar archivos adjuntos y eliminar inmediatamente el correo recibido.

Además, habilitó un canal específico para denunciar este tipo de maniobras e insistieron en que la principal herramienta para evitar este tipo de fraudes es desconfiar de cualquier correo que solicite datos personales, documentación o pagos urgentes, aun cuando reproduzca con precisión la imagen institucional del organismo. Verificar siempre el remitente, consultar únicamente los canales oficiales y evitar compartir información sensible continúa siendo la mejor forma de prevenir este tipo de estafas que se multiplican en todo el país.



