ARCA definió los montos y topes del Monotributo para julio 2026

Los valores actuales del Monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores del monotributo que rigen durante julio de 2026, luego de la última actualización que impacta tanto en las escalas de facturación como en las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes.

El ajuste de la exAFIP responde a la evolución de la inflación y redefine los parámetros clave del régimen simplificado para millones de trabajadores independientes. Cabe recordar que la cuota mensual del monotributo incluye tres componentes obligatorios: Impuesto integrado, aporte jubilatorio al SIPA y obra social.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en julio

Categoría A

Impuesto integrado: $4.780,46

Aporte previsional: $15.616,17

Obra social: $21.990,11

Total: $42.386,74

Categoría B

Impuesto integrado: $9.082,88

Aporte previsional: $17.177,79

Obra social: $21.990,11

Total: $48.250,78

Categoría C

Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.895,57

Obra social: $21.990,11

Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes)

Categoría D

Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.785,13

Obra social: $26.133,18

Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes)

Categoría E

Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.863,64

Obra social: $31.869,73

Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes)

Categoría F

Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $25.150,00

Obra social: $36.650,19

Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes)

Categoría G

Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $35.210,00

Obra social: $39.518,47

Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes)

Categoría H

Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $49.294,00

Obra social: $47.485,89

Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes)

Categoría I

Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $69.011,60

Obra social: $58.640,31

Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes)

Categoría J

Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

Aporte previsional: $96.616,24

Obra social: $65.810,99

Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)

Categoría K

Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

Aporte previsional: $135.262,74

Obra social: $75.212,57

Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)

Cómo pagar el monotributo

ARCA mantiene habilitados distintos canales digitales para cumplir con la obligación mensual:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Tarjeta de crédito adherida

Home banking

Billeteras habilitadas según entidad financiera

El débito automático suele ser una de las opciones más elegidas porque agiliza el trámite y puede otorgar beneficios adicionales según la normativa vigente.