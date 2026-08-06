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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: la fuerte declaración de El Americano y cómo sigue el juicio

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 3 horas

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Juicio por Loan: la fuerte declaración de El Americano y cómo sigue el juicio

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 18 horas

"Las únicas víctimas son Loan y su familia”: la sorprendente frase de “El Americano” Soria

En una nueva audiencia, el único imputado de la causa conexa que sigue detenido denunció irregularidades y pidió protección. Llamativa ausencia de una funcionaria que estaba citada como testigo.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes reanudó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña con una nueva audiencia en el Escuadrón de Gendarmería, después de varias audiencias durante la semana pasada que estuvieron cargados de polémicas y discusiones entre distintos abogados, fiscales y jueces. En la jornada de hoy, y después de que la semana pasada se hablara de los días de búsqueda y los movimientos en el campo, la expectativa estaba puesta en la declaración de Leticia Risko, la responsable del Sistema Federal de Búsqueda que activó la Alerta Sofía, ya que uno de los debates del caso tiene que ver con la demora en la utilización de esa herramienta.

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Hace 19 horas

"Sigue secuestrado": los papás del nene denuncian presiones

A más de dos años de la desaparición de Loan en Corrientes, sus papás difundieron un comunicado en el que respaldan a la jueza Pozzer Penzo y reclaman que todas las líneas de investigación sigan abiertas.

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la familia del niño volvió a hablar públicamente, a través de un extenso comunicado en el que denunciaron maniobras para obstaculizar la investigación judicial y advirtieron que no aceptarán que se cierre ninguna de las hipótesis mientras el menor continúe desaparecido.

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Hace 20 horas

La familia de Loan denunció maniobras para entorpecer la causa

La familia de Loan Danilo Peña difundió un nuevo comunicado en el que expresó su preocupación por el desarrollo de la causa judicial. Reclamaron que el proceso avance sin presiones externas.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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06:51 | 05/08/2026

Juicio por Loan: hoy declaran un vecino de 9 de Julio y un perito

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

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08:12 | 04/08/2026

La familia de Loan denunció que buscan frenar la investigación: "Sigue secuestrado"

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

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07:37 | 03/08/2026

Juicio Loan: cómo continúan las audiencias en medio del cruce de la familia

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10:51 | 01/08/2026

Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal

Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.

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10:49 | 31/07/2026

Caso Loan: a quiénes apuntaron los detenidos después de la feria judicial

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

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16:47 | 30/07/2026

Loan: las declaraciones que complicaron a Pérez, Caillava y Maciel

En la jornada del martes cargada de tensión y polémicas, los testigos apuntaron al matrimonio y al excomisario del pueblo. La médica del pueblo habló del pequeño y de la exfuncionaria.

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08:45 | 30/07/2026

Juicio de Loan: continúan las audiencias y declaran tres testigos clave

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

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11:52 | 29/07/2026

Los testimonios que complicaron a Maciel en el juicio de Loan

Dos policías que participaron en los primeros rastrillajes declararon ante el TOF de Corrientes y señalaron al exjefe policial como quien dirigía el operativo.

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11:13 | 29/07/2026

"Me voy con papá": reconstruyeron los últimos minutos de Loan

En el regreso de las audiencias en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña declararon testigos y policías. Otra vez hubo polémicas y cruces entre abogados y el Tribunal.

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06:49 | 29/07/2026

Juicio por Loan: declaran otros cuatro testigos y se complica el comisario Maciel

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

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13:18 | 28/07/2026

Testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban

Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.

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