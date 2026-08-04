La familia de Loan denunció que buscan frenar la investigación: "Sigue secuestrado"

A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, sus padres María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, difundieron un comunicado titulado “Los secuestradores y los obstaculizadores”. Allí señalaron que existen intentos de desacreditar el trabajo de la jueza Pozzer Penzo, responsable de elevar la causa a juicio, y denunciaron maniobras para entorpecer la investigación. Además, recordaron que desde el 13 de junio de 2024 atraviesan “el mayor dolor que puede vivir un ser humano: la desaparición de un hijo”, y exigieron que el Estado investigue “hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido con el niño.

En paralelo, el comunicado cuestiona las denuncias presentadas contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura, interpretadas por la familia como parte de una estrategia para frenar el proceso judicial. Pozzer Penzo deberá presentarse el próximo 26 de agosto, aunque ya rechazó las acusaciones y las atribuyó a reclamos gremiales. Finalmente, los Peña-Noguera insistieron en que ninguna línea de investigación debe cerrarse y pidieron que la Justicia continúe trabajando sin presiones, mientras el juicio oral avanza con 17 acusados por la presunta sustracción del menor y el encubrimiento del caso.