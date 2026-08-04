El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
La familia de Loan denunció que buscan frenar la investigación: "Sigue secuestrado"
Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
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La familia de Loan denunció maniobras para frenar la investigación
A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, sus padres María Noguera y José Peña, junto a sus hijos Mariano y José, difundieron un comunicado titulado “Los secuestradores y los obstaculizadores”. Allí señalaron que existen intentos de desacreditar el trabajo de la jueza Pozzer Penzo, responsable de elevar la causa a juicio, y denunciaron maniobras para entorpecer la investigación. Además, recordaron que desde el 13 de junio de 2024 atraviesan “el mayor dolor que puede vivir un ser humano: la desaparición de un hijo”, y exigieron que el Estado investigue “hasta las últimas consecuencias” lo ocurrido con el niño.
En paralelo, el comunicado cuestiona las denuncias presentadas contra la magistrada ante el Consejo de la Magistratura, interpretadas por la familia como parte de una estrategia para frenar el proceso judicial. Pozzer Penzo deberá presentarse el próximo 26 de agosto, aunque ya rechazó las acusaciones y las atribuyó a reclamos gremiales. Finalmente, los Peña-Noguera insistieron en que ninguna línea de investigación debe cerrarse y pidieron que la Justicia continúe trabajando sin presiones, mientras el juicio oral avanza con 17 acusados por la presunta sustracción del menor y el encubrimiento del caso.
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Juicio Loan: cómo continúan las audiencias en medio del cruce de la familia
Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
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Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal
Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.
El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.