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Desaparición de Loan

Juicio Loan: cómo continúan las audiencias en medio del cruce de la familia

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 1 hora

La familia de Loan denunció maniobras para entorpecer la causa

La familia de Loan Danilo Peña difundió un nuevo comunicado en el que expresó su preocupación por el desarrollo de la causa judicial. Reclamaron que el proceso avance sin presiones externas.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Caso Loan: a quiénes apuntaron los detenidos después de la feria judicial

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.

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16:47 | 30/07/2026

Loan: las declaraciones que complicaron a Pérez, Caillava y Maciel

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08:45 | 30/07/2026

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13:18 | 28/07/2026

Testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban

Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.

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Juicio por Loan: esta semana se reinician las audiencias

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