En el segundo día de juicio después de la feria judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, la actividad central estuvo orientada a conocer como fue la búsqueda y quienes participaron desde horas después de que se denunciara la ausencia del pequeño. En ese camino, los testigos respondieron acerca de cuestiones muy puntuales y entre ellos se destacó las respuestas del ex Jefe Regional de la Policía de Corrientes, Roque Báez que llegó al operativo luego del aviso del por entonces comisario Walter Maciel, pero en su testimonio hubo detalles que sorprendieron a toda la sala.

En una de las primeras apreciaciones de Báez, la mirada se trasladó directamente a Carlos Pérez y Victoria Caillava, ya que al explicar el operativo señaló que “el criterio en materia de menores es orientar la investigación a todas las hipótesis posibles. De ahí, uno busca evidencias que van orientando la investigación”. Así, el exjefe policial avanzó en la acusación y sostuvo que “si me pregunta a mí qué hipótesis manejo, sé que el luminol es positivo, y eso sumado a la prueba de odorología”, remarcando que las pruebas clave que sostienen al matrimonio imputado tiene que ver con las pericias que se realizaron en sus vehículos y que señalaron la “presencia” del menor desaparecido. Allí, Báez avanzó y explicó que las dos mayores pruebas son “el luminol del lado externo y el rastro del lado de adentro”, y aunque dejó flotando que “el accidente pudo haber ocurrido o no”, fue contundente señalando al Tribunal que “mi impresión es que la pareja Caillava y Pérez algo tuvieron que ver en la desaparición”.

Sin embargo, Báez no se detuvo solo en la pareja de la exfuncionaria local y el exmarino sino que señaló y criticó los movimientos del excomisario Walter Maciel asegurando que “tengo la sospecha que Maciel miente cuando explica por qué los autoriza a viajar” y argumentó que “los funcionarios policiales no estamos facultados para autorizar a nadie” al tiempo que sostuvo que “la investigación la dirigía el fiscal Juan Carlos Castillo y tenía contacto con Maciel, pero el viaje se autoriza sin consulta con el fiscal”. Además, el ex Jefe Regional habló del momento del hallazgo del botín de Loan de lo que señaló que “me deja muchas dudas porque Maciel dice que lo encontró él pero después aparecen otras personas y salen a decir otra cosa”.

Otro de los puntos a los que tuvo que responder Báez tuvo que ver con la falsa aparición de Loan la madrugada siguiente al almuerzo en la casa de la abuela Catalina. En su declaración aseguró que fue el excomisario Maciel quien le dio el aviso pero que “me llamó la atención que se levantara la búsqueda” inmediatamente porque luego fue una falsa alarma al tiempo que recordó que fue Laudelina quien les pidió que revisen la zona del cementerio cerca de la casa de la Abuela Catalina pero esos operativos fueron negativos.

En la misma jornada de juicio declaró el policía de 9 de Julio Lisandro Salcedo, ex Jefe Regional, que aseguró que fue Báez quien “bajó de un patrullero y dijo que Loan había aparecido”. Por otra parte, Salcedo contó que su puesto en el campo era en el ingreso y señaló que el que daba las órdenes era Maciel. Además, contó que cuando participó de los allanamientos en la comisaría de 9 de Julio “los vehículos de Pérez y Caillava estaban sin faja de seguridad” y que notaron rápidamente que faltaban hojas del libro de guardias.

En la misma jornada de juicio, otra de las declaraciones esperadas era la de la Directora del hospital, Gabina Pelozo. La doctora contó que acudió al campo con una ambulancia y señaló que se enteró de la desaparición porque “me llamaron en la tarde y me dicen como novedad que se había perdido un chico que estaba en el campo”. En su declaración, la médica explicó que Caillava fue la noche de la desaparición a “hacerse atender por un ataque de tos” pero que no era paciente del hospital local y señaló que “no se la medicó por ese síntoma”. Además explicó que los videos y declaración fueron aportados a la Justicia. En contrapunto, la médica explicó que conoce como paciente a María Noguera, de quien señaló “tiene un dolor en el alma” con lo que está pasando y contó que antes del inicio de clases atendió al pequeño Loan de quien señaló que “es un niño sano que se estaba desarrollando muy bien a novel psicofísico acorde a su sexo y edad”.

El juicio por la desaparición de Loan volvió a estar cargado por cruces entre abrogados y fiscales, incluso con insultos que se escucharon y que estaban destinados a los Jueces cuando un abogado dejó abierto su micrófono ya que estaba participando de forma virtual. Esas polémicas dejan al debate siempre al filo de una posible suspensión, mientras la familia de Loan, cuyos papás María y José participaron ayer en la escucha de los testigos, siguen suplicando que se rompa el pacto de silencio.