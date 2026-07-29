Cómo hacer llamadas y videollamadas en WhatsApp Web directamente desde Google Chrome o Navegador

Hasta ahora, para llamar por WhatsApp había que tener sí o sí la app abierta en el celular. Eso cambió: la compañía sumó la posibilidad de hacer y recibir llamadas de audio y video directamente desde el navegador, tanto individuales como grupales, algo pensado para quienes usan una compu compartida, una notebook de trabajo que no permite instalar apps, o directamente prefieren no salir del navegador.

Cómo son las llamadas desde WhatsApp Web

Las llamadas desde la web tienen el mismo nivel de privacidad que las que se hacen desde el celular: cuentan con cifrado de extremo a extremo, no tienen límite de tiempo y son totalmente gratuitas.

Además, incluyen:

Uso compartido de pantalla.

Reacciones durante la llamada.

Una pestaña con historial de llamadas y contactos favoritos.

Nuevas funciones para no cortar la llamada

Dos de las novedades apuntan a que la conversación no se interrumpa nunca, sin importar el dispositivo que se esté usando. La Transferencia de llamadas permite mover una llamada grupal activa entre el celular, la tablet, WhatsApp Web y la app de Escritorio sin colgar. Y la nueva Sala de espera le da más control a quien organiza una videollamada grupal creada con un enlace: los participantes quedan esperando hasta que el anfitrión los deja entrar.

Mejoras de calidad: video en HD y menos ruido de fondo

También llegan dos ajustes técnicos que se notan apenas se descuelga la llamada. QuickHD permite tener video en alta definición desde los primeros segundos, sin esperar a que "cargue" la calidad. Y la cancelación de ruido mejora la claridad de la voz en ambientes con mucho bullicio, algo útil para quienes llaman desde la calle o una oficina compartida.

Por ahora, estas funciones se están implementando de forma gradual y van a estar disponibles para todos los usuarios en las próximas semanas.