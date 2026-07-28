Colapinto debe renovar su contrato para 2027.

La Fórmula 1 ingresó oficialmente en su receso por el verano europeo tras el GP de Hungría, en el que Franco Colapinto firmó un desalentador decimoquinto lugar en un fin de semana que fue bastante negativo para Alpine. Ahora bien, este resultado llegó justo en un momento clave, puesto que el parate de la competencia suele ser usado por los equipos para terminar de confirmar sus duplas para la siguiente temporada.

Ahí es donde ingresa la situación del piloto argentino, que tiene contrato con la escudería francesa hasta finales de año, de manera tal que debe ganarse la renovación para seguir en la máxima categoría en 2027. De hecho, Steve Nielsen había manifestado antes de la visita a Silverstone hace unas semanas que evaluaban otras opciones para tener de alternativa a Colapinto, cuyo rendimiento no parece haber terminado de convencer al británico.

En este sentido, uno de los pilotos que sonaban para sumarse al proyecto de Alpine era Carlos Sainz, quien no inició la nueva era de la F1 de la mejor manera con Williams. Después de haber obtenido dos podios en la temporada pasada, el español apenas suma seis puntos en esta edición del campeonato del mundo, en parte como consecuencia de la poca eficacia que tuvo el equipo británico para aplicar el nuevo reglamento técnico a su monoplaza.

Por todo esto, los rumores sobre una posible desvinculación del madrileño con el equipo inglés fueron creciendo con el paso de las fechas, lo que llevó a los rumores sobre su interés de unirse a Alpine, que venía teniendo mejores resultados en la temporada. Sin embargo, esta semana se dio a conocer que los de Grove estarían haciendo todo lo posible por retener a Saiz, cuyo contrato también termina a finales de diciembre.

De acuerdo con el periodista Marc Limacher, Williams le habría ofrecido un contrato por 30 millones de euros anuales al español, además de cláusulas de rendimiento que podrían llevar a bonificaciones económicas por resultados. A esto se suma que James Vowles, director del equipo, espera que las mejoras den resultado en la segunda mitad del año, aunque todas las apuestas están puestas en el 2027, año que la escudería quiere abordar manteniendo a su dupla actual.

La carrera de Sainz viene en caída desde su salida de Ferrari.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026