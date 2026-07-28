Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en agosto 2026 y escala salarial

El salario confirmado de FAECYS

Los empleados de comercio cobrarán en agosto de 2026 los salarios correspondientes a julio con una mejora acordada en la última negociación paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

El convenio, que alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres tramos iguales del 1,9% mensual. Además, contempla el pago de un bono extraordinario y la continuidad de la suma fija acordada en la negociación anterior.

Cómo es el aumento para empleados de comercio

El acuerdo firmado por FAECyS junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) prevé el siguiente esquema:

Julio: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Agosto: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Septiembre: aumento del 1,9%.

A su vez, los trabajadores recibirán una asignación extraordinaria de $50.000, que será abonada en dos cuotas:

$25.000 con el sueldo de julio (que se cobra en agosto).

$25.000 con el sueldo de agosto (que se cobra en septiembre).

También continuará vigente la suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación al salario básico fue postergada para comenzar recién entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Las partes acordaron volver a reunirse en octubre para revisar la evolución de la inflación y evaluar una nueva actualización salarial para el último trimestre del año.

Salarios de comercio en agosto

Escala salarial estimada para agosto de 2026

A la espera de la homologación oficial y de la publicación de las escalas definitivas, los salarios básicos estimados para jornada completa son los siguientes:

Maestranza

Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751

Administrativos

Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134

Cajeros

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486

Vendedores

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134

Estos valores corresponden al salario básico de convenio para jornada completa y no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras, comisiones u otros conceptos convencionales.

Comercio: cuánto cobro según categoría

Qué pasará con el resto de las ramas

Tras el cierre de la paritaria de la rama general, FAECyS prevé iniciar durante los próximos días las negociaciones correspondientes a las ramas de call center, cerealeras y turismo. La expectativa del gremio es que esos acuerdos repliquen el esquema ya firmado para la actividad mercantil, con aumentos escalonados y una cláusula de revisión para el último trimestre de 2026.