Paritarias empleadas domésticas: escala salarial y cuánto cobran en agosto 2026

Aumento empleadas domésticas en julio

Las empleadas domésticas cobrarán en agosto los salarios correspondientes a julio con el último tramo del incremento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización contempla una suba del 1,4% respecto de junio, además de la incorporación al básico del 50% restante de la suma no remunerativa pactada meses atrás.

Hasta el momento no fue oficializado un nuevo acuerdo salarial para agosto, por lo que la escala vigente continúa siendo la correspondiente a julio y será la referencia para el pago de los haberes del próximo mes.

Personal doméstico por hora cuánto cobran

Personal doméstico: cómo fue el último acuerdo paritario

La Resolución 4/2026 estableció un esquema de incrementos acumulativos para el período abril-julio:

Abril: aumento del 1,8% sobre marzo e incorporación del 50% de la suma no remunerativa acordada en marzo.

Mayo: incremento del 1,6% sobre abril.

Junio: aumento del 1,5% sobre mayo.

Julio: suba del 1,4% sobre junio e incorporación del 50% restante de la suma no remunerativa.

Los aumentos alcanzan tanto a las trabajadoras mensualizadas como a quienes cobran por hora, siempre que la relación laboral esté registrada.

Escala salarial de empleadas domésticas en agosto de 2026

Los salarios que se abonarán en agosto, correspondientes al trabajo realizado durante julio, son los siguientes:

Tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 por mes .

y . Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales .

y . Sin retiro: $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 por mes .

y . Sin retiro: $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales .

y . Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Salarios con aumento en agosto

Qué adicionales pueden cobrar

Además del salario básico, las trabajadoras pueden percibir adicionales previstos por la normativa:

Antigüedad: 1% adicional sobre el salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador.

1% adicional sobre el salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador. Zona desfavorable: adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Horas extras: recargo del 50% en días hábiles y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Cómo se paga el trabajo por hora

Las trabajadoras que prestan servicios menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada, mientras que quienes trabajan 24 horas semanales o más deben ser mensualizadas, de acuerdo con la Ley 26.844.

En el caso del personal jornalizado, el pago se realiza al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado entre empleador y trabajadora.

¿Habrá un nuevo aumento en agosto?

Hasta el momento no se publicó una nueva resolución que modifique la escala salarial para agosto de 2026. En consecuencia, los valores vigentes continúan siendo los correspondientes a julio y seguirán aplicándose hasta que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acuerde una nueva actualización paritaria.